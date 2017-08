Chiều 1.8, Bộ Công an chính thức phát đi thông báo liên quan đến việc khởi tố, bắt giam ông Trầm Bê cùng một hàng loạt bị can có liên quan đến vụ việc.

Theo đó, Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an (C46) đang thụ lý điều tra vụ án “Cố ý làm trái quy định của Nhà nước về quản lý kinh tế gây hậu quả nghiêm trọng” xảy ra tại Ngân hàng Tiên Phong Bank; Sacombank; BIDV và Ngân hàng Xây dựng.

Khởi tố, bắt giam ông Trầm Bê. Ảnh: Zing

Căn cứ kết quả điều tra, tài liệu chứng cứ đã thu thập được trong quá trình điều tra vụ án, ngày 31.7.2017, Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an đã ra các quyết định khởi tố bị can đối với 25 đối tượng về tội “Cố ý làm trái quy định của Nhà nước về quản lý kinh tế gây hậu quả nghiêm trọng”, quy định tại Điều 165 Bộ luật Hình sự và ra Lệnh bắt tạm giam đối với 16 bị can.

Cùng ngày, Viện Kiểm sát nhân dân tối cao đã phê chuẩn các quyết định và lệnh bắt tạm giam của Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an.

Trong 25 bị can có 16 bị can bị bắt tạm giam. Trong đó có ông Trầm Bê - nguyên Phó chủ tịch Hội đồng quản trị Ngân hàng Sacombank; Phan Huy Khang, nguyên Tổng giám đốc Ngân hàng Sacombank; Nguyễn Việt Hà, Tổng giám đốc công ty quản lý quỹ Lộc Việt; Đỗ Phương Nam, Phó giám đốc Công ty Cổ phần Đại Phát… Ngoài ra có 4 bị can đang thi hành án ở một số vụ án khác, 5 bị can được tại ngoại.

Hành vi của Trầm Bê, Phan Huy Khang và các đồng phạm đã gây thiệt hại 6.600 tỷ đồng.

Bên cạnh các lệnh bắt đối với các bị can, Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an cũng đồng thời khẩn trương điều tra mở rộng, thu hồi tài sản để xử lý theo đúng quy định của pháp luật.

Theo đó chiều ngày 1.8, lực lượng công an đã tiến hành khám xét nhà của ông Trầm Bê tại quận 6 và quận Bình Tân. Đồng thời, lực lượng cũng tiến hành khám nhà ông Khang tại huyện Nhà Bè. Công an tiến hành lập biên bản, thu giữ một số tài liệu liên quan trong vụ án.

Ông Trầm Bê và ông Phan Huy Khang bị khởi tố, bắt tạm giam liên quan đến vụ án Phạm Công Danh (nguyên Chủ tịch HĐQT Ngân hàng TMCP Xây dựng Việt Nam - VNCB), nguyên Chủ tịch HĐTV kiêm Tổng Giám đốc Công ty TNHH Tập đoàn Thiên Thanh - gọi tắt Tập đoàn Thiên Thanh) và đồng phạm xảy ra tại Sacombank.

Ông Trầm Bê từng giữ chức vụ Phó chủ tịch Ngân hàng TMCP Phương Nam (Southernbank). Năm 2012, ông Trầm Bê cùng con trai là Trầm Khải Hòa rút khỏi ban lãnh đạo ngân hàng này để tham gia HĐQT của Sacombank. Tháng 10.2015, Southernbank và Sacombank đã hoàn thành các thủ tục sáp nhập theo quy định pháp luật.

Tháng 2.2017, Ngân hàng Nhà nước đã ban hành quyết định chấm dứt vai trò quản trị, điều hành của ông Trầm Bê và ông Trầm Khải Hòa tại Sacombank.

Theo kết luận điều tra mới đây, để có nguồn tiền thanh toán khoản vay 1.800 tỷ đồng tại NH BIDV, Phạm Công Danh đã tìm mọi cách để vay được tiền. Ông ta cùng "bộ sậu" của mình đến gặp ông Trầm Bê, Phó Chủ tịch HĐQT, kiêm Chủ tịch hội đồng tín dụng (HĐTD) Sacombank, đề nghị cho vay tiền.

Vì có mối quan hệ với Phạm Công Danh từ trước, ông Trầm Bê đã đồng ý cho Phạm Công Danh vay 1.800 tỷ đồng, với tài sản đảm bảo là tiền gửi của NH Xây dựng tại Sacombank.

Ông Trầm Bê đã trực tiếp dẫn Danh sang gặp ông Phan Huy Khang (thành viên HĐTD, Tổng giám đốc Sacombank) và chỉ đạo ông Khang cho Danh vay 1.800 tỷ đồng.

Ông Trầm Bê đã tiếp tay cho Phạm Công Danh và đồng phạm trong việc gửi tiền sang Sacombank bảo lãnh và trả nợ thay cho 6 công ty do ông Danh thành lập trên hồ sơ vay vốn tại Sacombank, gây thiệt hại cho VNCB hơn 1.800 tỷ đồng.