Do có mâu thuẫn, 9 thanh niên ở tỉnh Hà Nam mang tuýp sắt, dao, gạch đá sang Ninh Bình đánh nhau với 13 người ở tỉnh này. Vụ việc khiến 2 nạn nhân bị trọng thương.

Ngày 29/7, Công an huyện Gia Viễn (Ninh Bình) cho biết đang lấy lời khai của 2 nhóm thanh niên ở 2 tỉnh Hà Nam và Ninh Bình để điều tra vụ cố ý gây thương tích xảy ra trên địa bàn.

4 người trong số nhóm thanh niên ở Hà Nam bị bắt giữ. Ảnh: Công an cung cấp.

Theo công an, khoảng 17h ngày 25/7, do mâu thuẫn từ trước, 9 thanh niên ở huyện Thanh Liêm (Hà Nam) do Vũ Tuấn Anh (25 tuổi) cầm đầu đã kéo đến một tiệm cầm đồ trên địa bàn xã Gia Thanh (Gia Viễn).

Tại đây, nhóm này dùng tuýp sắt, dao, gạch đá lao vào đánh nhau loạn xạ với nhóm thanh niên gồm 13 người do Lê Quyết Tiến (31 tuổi, ở xã Thượng Hòa, huyện Nho Quan) cầm đầu.

Nhóm thanh niên ở Ninh Bình. Ảnh: Công an cung cấp.

Cảnh sát lập tức đến hiện trường, khống chế 15 người đưa về trụ sở. Hai thanh niên trong nhóm ở Hà Nam bị trọng thương, phải nhập viện cấp cứu, số còn lại nhanh chân tẩu thoát.

Quỳnh An