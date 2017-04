Công an khoanh vùng những người tham gia đập phá năm phòng trọ, hành hung người dân - là một trung úy CSGT Công an TP.HCM.

Ngày 10-4, Công an phường 13, quận Bình Thạnh cho biết đã chuyển hồ sơ vụ nhóm khoảng 20 người đập phá nhà trọ, hành hung một trung úy CSGT đến Cơ quan CSĐT Công an quận Bình Thạnh thụ lý theo thẩm quyền.

“Bước đầu, cơ quan điều tra đã ra quyết định trưng cầu giám định tỉ lệ thương tật đối với nạn nhân Đỗ Quang H. để có cơ sở xử lý những người liên quan về hành vi cố ý gây thương tích. Cơ quan công an đã khám nghiệm hiện trường, thu thập chứng cứ liên quan đến vụ việc” - một nguồn tin cho hay.

Phá nhà trọ nghi liên quan đất đai

Qua thu thập lời khai, nhân chứng… bước đầu công an xác định nhóm người đập phá là dân “anh chị” ở xóm Sở Thùng và công an đã khoanh vùng các nghi can để mời lên làm việc.

Trước đó, chiều 9-4, tại khu nhà trọ trên Đường Trục, phường 13, quận Bình Thạnh xuất hiện khoảng 20 người cầm búa, xà beng ngang nhiên đập phá dãy nhà trọ như chốn không người. “Tôi gọi điện thoại cầu cứu công an địa phương nhưng không ai bắt máy” - bà Lương Thị Nhàn (60 tuổi, chủ khu nhà trọ) kể lại.

Hay tin nhà trọ của mẹ mình bị đập phá, anh Đỗ Quang H., Trung úy CSGT chạy về nhà. Theo anh H., trên đường về anh có ghé Công an phường 13 để trình báo và nói là nhóm người có hung khí nhưng hai cán bộ công an đi xuống hiện trường lại không mang theo công cụ hỗ trợ.

“Người cầm đầu tên Thành chỉ tay vào mặt tôi, tôi gạt ra thì người này hô: “Nó dám đánh vào mặt tao, giết nó tụi bây”. Sau đó người này ôm tôi cho đàn em dùng hung khí đánh vào đầu tôi” - anh H. kể lại. “Lúc tôi bị ôm có sự chứng kiến của hai công an phường…” - anh H. cho biết thêm.

Anh H. vùng chạy nhưng vẫn bị nhóm người đuổi theo. Lúc này lực lượng công an đến đông, nhóm người mới ngừng tay. Anh H. được đưa đến BV Nhân dân Gia Định cấp cứu vì bị tét vùng đầu.

Về nguyên nhân, bà Nhàn cho biết có thể do vài ngày trước, bà có nhắc nhở đơn vị thi công nhà ở bên cạnh dãy trọ là khi xây dựng nhớ cẩn thận để tránh ảnh hưởng các hộ xung quanh vì nền đất ở đây yếu.

Hiện trường vụ đập phá khu nhà trọ. Ảnh: LÊ THOA

Cả xóm hoảng loạn

Trưa 10-4, quay lại khu nhà trọ, chị N. kể: Thời điểm xảy ra sự việc, hai vợ chồng chị vừa đi làm về đang chuẩn bị bữa cơm chiều thì bất ngờ nghe tiếng chọi đá, đập phá trên mái tôn và vách tường. Cả xóm trọ chạy ra xem chuyện gì thì thấy nhiều thanh niên hằm hằm búa, dao, xà beng… đang đập phá phòng trọ mà không hiểu lý do vì sao.

“Họ hò hét, đuổi chúng tôi ra khỏi nhà, đe dọa nếu nhìn sẽ giết, không cho chúng tôi mang đồ đạc ra ngoài. Tôi vội ôm con nhỏ, vớ chiếc cặp sách của con rồi chạy thật xa, ra tận mé sông mà trốn. Lúc này đa số các nhà đều chỉ có phụ nữ và trẻ con ở nhà và họ sợ hãi bỏ chạy… Đến khi họ đi rồi, tôi mới dám vào phòng dọn dẹp đồ đạc…” - chị N. nói.

Một nửa phòng trọ của chị N. đã bị phá tường, mái tôn, nhiều đồ đạc bị hư hỏng trong đó có tivi, đầu đĩa, bàn ghế… “Tối qua tôi bế con sang nhà nội ở Thủ Đức để ngủ tạm, chắc mấy hôm nữa phải ở đó cho yên tâm chứ nhỡ quay về mà chúng quay trở lại đập phá, đánh người thì chết mất” - chị N. lo sợ.

Còn chị L. cho hay là khi xảy ra sự việc chỉ biết bỏ chạy, không kịp lấy bất kỳ tài sản gì trong nhà vì quá sợ. “Tưởng họ chỉ đập phòng trọ, ai ngờ còn châm lửa đốt vựa ve chai. Mọi người sợ lửa cháy vào phòng trọ nên liều mình chạy đi kiếm nước dập lửa. May là không ai bị thương” - chị L. kể.

Theo bà Nhàn, các phòng trọ ở đây chủ yếu cho người lao động nghèo thuê trọ để mưu sinh. Thời điểm nhóm côn đồ đập tường, dỡ tôn chỉ có phụ nữ và trẻ em. “Họ hoảng quá nên chỉ biết chạy ra ngoài cho an toàn” - chủ nhà trọ cho hay.

Có dấu hiệu phạm 3 tội

Luật sư Phạm Tất Thắng, Đoàn Luật sư TP.HCM, cho biết nhóm đánh người, đập nhà có dấu hiệu phạm ba tội: Hủy hoại tài sản, gây rối trật tự công cộng và cố ý gây thương tích.

Theo hình ảnh báo chí, đây là nhóm người có tổ chức, có dấu hiệu phạm vào tội hủy hoại tài sản. Hành vi đập phá gây náo loạn dân cư là có dấu hiệu gây rối trật tự công cộng. Nhóm người này còn có hành vi tấn công bằng hung khí vào vùng đầu anh H., nếu không bị xử lý về tội giết người thì nhóm người này có thể bị xử lý về tội cố ý gây thương tích.

Các dấu hiệu này công an phải làm rõ để xử lý.