Bị các đối tượng trộm cắp giật chiếc ví bất ngờ khi đi học về, hai nữ sinh viên của trường Đại học Kinh tế Nghệ An đã dũng cảm đuổi theo khống chế thành công các đối tượng, cùng người dân bàn giao cho cơ quan công an.

Trao tặng giấy khen cho các em sinh viên có thành tích dũng cảm bắt cướp (Ảnh. B.L)

Ngày 11/3, Trường Đại học Kinh tế Nghệ An phối hợp với Phòng Xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ - Công an tỉnh Nghệ An tổ chức lễ tuyên dương sinh viên có thành tích xuất sắc trong phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ.

Hai nữ sinh viên được tuyên dương trong dịp này là Ngô Thị Khánh Huyền và Nguyễn Thị Hoài (hiện là sinh viên đang theo học tại trường ĐH Kinh tế Nghệ An).

Trước đó, vào khoảng 16h30 phút ngày 30/10/2016, em Ngô Thị Khánh Huyền và Nguyễn Thị Hoài đi học về khu vực nhà trọ ở phường Hà Huy Tập, TP Vinh (Nghệ An). Trong lúc 2 em đang đi qua đường ở thì bất ngờ bị hai thanh niên điều khiển xe máy áp sát giật đi chiếc ví rồi rồ ga bỏ chạy.

Thấy vậy, Huyền và Hoài lập tức cho xe bám theo trên các tuyến đường, đến khi đuổi kịp, hai em đã mưu trí dùng chân đạp vào xe đối tượng khiến hai thanh niên này ngã xuống đường, đồng thời truy hô người dân xung quanh đến ứng cứu.

Sau khi ngã nhào xuống đường, hai đối tượng giật đồ đã bị người dân khống chế bàn giao cho lực lượng chức năng và thu giữ chiếc ví bị giật trong đó có 7 triệu đồng.

Tại buổi lễ tuyên dương, đại diện Phòng xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ - Công an tỉnh Nghệ An và lãnh đạo Trường ĐH Kinh tế đã trao Giấy khen cho hai em đã có tinh thần mưu trí dũng cảm trong quá trình đuổi bắt cướp.

Việt Hòa