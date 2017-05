Do có mâu thuẫn từ trước, nhóm thanh niên trong đó có hai cô gái hẹn nhau giải quyết ở nghĩa trang, trong lúc xô xát một nam thanh niên rút dao đâm khiến một cô gái tử vong, người còn lại trọng thương.

Ngày 8-5, Công an huyện Củ Chi đang điều tra làm rõ vụ án mạng xảy ra tại một nghĩa trang ở xã An Nhơn Tây, huyện Củ Chi khiến 2 người thương vong.

Theo thông tin ban đầu, do có mâu thuân từ trước nên chiều tối ngày 7-5, nam thanh niên tên Bình (18 tuổi, ngụ huyện Củ Chi) gặp Phạm Thị Kim Tr. (19 tuổi, ngụ xã An Phú, huyện Củ Chi) và Lê Hồng H. (18 tuổi, ngụ xã An Phú, huyện Củ Chi) tại nghĩa trang tại xã An Nhơn Tây (huyện Củ Chi, TP.HCM) để giải quyết.

Bình sau đó chở một nam thanh niên (chưa xác định được lai lịch) đi đến nghĩa trang, thấy Bình đi, 4 người khác cũng đi theo.

Đến điểm hẹn cả hai bên xảy ra xô xát, nam thanh niên ngồi sau xe của Bình đã rút dao đâm H. và Tr. rồi cả nhóm bỏ trốn.

Hai thiếu nữ sau đó được đưa đi cấp cứu nhưng H. không qua khỏi.

Lực lượng chức năng sở tại sau đó có mặt tiến hành khám nghiệm hiện trường, điều tra nguyên nhân vụ việc.

Hiện cảnh sát đang truy tìm nghi can gây án.