Trong lúc đuổi bắt vịt trời trên cánh đồng lúa, hai em học sinh không may bị sẩy chân rơi xuống đập nước khiến cả hai đuối nước.

Khoảng 8 giờ ngày 2.4, trong lúc đuổi bắt vịt trời tại cánh đồng lúa thuộc xóm 4A (xã Thanh Phong, H.Thanh Chương, Nghệ An) giáp ranh với xã Xuân Sơn (H.Đô Lương, Nghệ An), cháu Nguyễn Thọ Phượng (9 tuổi) và Đặng Ngọc Quân (10 tuổi, đều là học sinh Trường tiểu học Xuân Sơn, xã Xuân Sơn, H.Đô Lương) không may bị sẩy chân, rơi xuống đập nước .

Theo ông Nguyễn Đình Thu, Chủ tịch UBND xã Xuân Sơn, khi phát hiện sự việc một số người dân địa phương đã đưa 2 cháu nhỏ lên bờ, thực hiện sơ cứu nhưng cả hai đã tử vong trước đó.

* Ngày 2.4, UBND xã Mỹ Phú Đông (H.Thoại Sơn, Đồng Tháp) cho biết gia đình bà Võ Thị Hồng (48 tuổi, ngụ H.Vũng Liêm, Vĩnh Long) đã nhận thi thể bà về quê lo hậu sự.

Bà Hồng đến ấp Tân Mỹ, xã Mỹ Phú Đông làm nghề cắt lúa thuê gần 1 năm nay. Chiều 1.4, bà cùng nhiều người khác đang cắt lúa thì trời đổ mưa. Trong lúc mọi người đi trú mưa thì bà Hồng vẫn tiếp tục cắt lúa và bị sét đánh tử vong.

Phan Ngọc - Ngọc Nhung