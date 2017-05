Một thai phụ mang thai 12 tuần tuổi bất ngờ bị vỡ quai động mạch chủ gây chèn ép đường thở, khiến bệnh nhân bị suy hô hấp, rơi vào tình trạng nguy kịch.

Sau phẫu thuật, bệnh nhân D. đã tỉnh táo, hết đau ngực, sức khỏe đã ổn định

Thai phụ N.T.M.D. (20 tuổi, ngụ tỉnh Bình Dương) bất ngờ lên cơn đau ngực dữ dội, kèm theo khó thở. Người nhà thai phụ đã nhanh chóng chuyển bệnh nhân đến bệnh viện địa phương. Tại đây, các bác sĩ chẩn đoán bệnh nhân bị bóc tách quai động mạch chủ và chuyển ngay đến Bệnh viện Chợ Rẫy.

Ngày 11.5, Bệnh viện Chợ Rẫy cho hay bệnh nhân này được chuyển đến trong tình trạng thở máy, rất nguy kịch. Bác sĩ Nguyễn Thái An - Trưởng khoa Phẫu thuật tim, Bệnh viện Chợ Rẫy, cho hay, kết quả chụp CT Scan phát hiện bệnh nhân bị bóc tách động mạch chủ ngực đoạn quai vỡ (túi phình khoảng 6cm, tụ máu xung quanh) và có khả năng vỡ túi phình.

Theo bác sĩ An, nguyên nhân khiến thai phụ này bị suy hô hấp là do túi phình động mạch chủ bị vỡ, khiến một lượng máu lớn chảy vào trung thất gây chèn ép đường thở khiến bệnh nhân khó thở.

Ngay lập tức, các bác sĩ đã tiến hành một cuộc hội chẩn liên viện với Bệnh viện Hùng Vương và quyết định tiến hành một cuộc phẫu thuật cấp cứu để thay đoạn động mạch chủ ngực đoạn quai. Bác sĩ An cho biết, trong quá trình mổ ê kíp phẫu thuật phải hạ thân nhiệt, ngưng toàn bộ tuần hoàn mới thay được toàn bộ đoạn động mạch chủ quai bị phình.

“Hiện sau phẫu thuật bệnh nhân đã tỉnh, sinh hiệu ổn định, tiếp xúc tốt, hết đau ngực, không còn khó thở. Siêu âm thai sau mổ, phát hiện một thai sống khoảng 13 tuần trong tình trạng tốt”, bác sĩ An cho hay.

Theo nhận định của bác sĩ An, đây là một trường hợp bệnh rất nguy hiểm lại xảy ra với phụ nữ mang thai. Bản thân bệnh lý ở động mạch chủ đã rất nguy hiểm, lại còn xuất hiện ở phụ nữ mang thai nên rất nguy hiểm đến tính mạng, vì tình trạng bệnh này sẽ nặng hơn. Bác sĩ An cho biết, để giải quyết được cả 2 vấn đề là cứu sống mẹ và thai nhi là một điều cực kỳ khó khăn trong y khoa hiện nay.

"Nguy cơ bệnh nhân phải đối diện trong ca phẫu thuật là băng huyết do sảy thai, xuất huyết nhau bong non đe dọa đến tính mạng của cả mẹ và thai nhi. Lúc đó chúng tôi đã giải thích với chồng của thai phụ rằng, tình trạng bệnh là rất nặng, nguy cơ tử vong của cả mẹ và con là rất cao”, bác sĩ An nói.

Bác sĩ Phạm Thị Lê Xuân – Phó trưởng khoa Phẫu thuật gây mê hồi sức, Bệnh viện Chợ Rẫy, cho biết, trong quá trình gây mê ê kíp phẫu thuật phải nhờ các bác sĩ Bệnh viện Hùng Vương tư vấn cách theo dõi em bé và giữ tử cung của bệnh nhân không co bóp. Nếu trong mang thai mà tử cung co bóp thì khả năng sảy thai rất cao.

“Việc gây mê cho bệnh nhân này ngoài nguy cơ có thể xuất huyết, nhau bong non dẫn đến sảy thai do phải sử dụng một lượng thuốc kháng đông liều cao, thì bệnh nhân còn có thêm nguy cơ nữa là ngưng tim thai do trong quá trình gây mê thân nhiệt bị hạ. Nguy cơ sảy thai đối với ca này là rất cao. Theo y văn thế giới, tỷ lệ này là gần như 50 - 50. May mắn cho thai phụ này là mang thai bắt đầu bước vào 3 tháng giữa, chứ nếu nằm ở 3 tháng đầu hay 3 tháng cuối thì sẽ rất nguy hiểm”, bác sĩ Xuân chia sẻ.

Hồ Quang