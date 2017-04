Cảnh sát phát hiện 17 học sinh lớp 7 ở Quảng Nam có biểu hiện lờ đờ, ngủ gật tại lớp sau khi các em sử dụng shisha - loại thuốc gây ảo giác.

Công an tỉnh Quảng Nam đang củng cố hồ sơ để xử lý hai phụ nữ có hành vi mua bán shisha cho nhiều học sinh của một trường trên địa bàn phường Điện Ngọc (thị xã Điện Bàn, Quảng Nam).

Theo hồ sơ, trung tuần tháng 3, cảnh sát nhận được trình báo của hiệu trưởng trường THCS đóng trên địa bàn về việc nhóm học sinh sử dụng shisha ngay tại trường.

Vào cuộc xác minh, cơ quan chức năng phát hiện 17 học sinh khối lớp 7 đang sử dụng shisha, hầu hết có biểu hiện lờ đờ, ngủ gục tại lớp. Nhiều công cụ hỗ trợ như lọ thủy tinh, ống kim loại, đầu hút bằng nhựa bị thu giữ để phục vụ công tác điều tra.

Nhóm học sinh khai nhận đặt mua "hàng" qua mạng của một phụ nữ và được người này mang đến tận trường.

Cơ quan điều tra xác định Ngô Thị Hoàng (17 tuổi, trú phường Điện Thắng Bắc, thị xã Điện Bàn) là người bán shisha cho học sinh. Hoàng khai thường mua thuốc của Nguyễn Thị Yến Thanh (22 tuổi, trú cùng thị xã) rồi bán lại cho học sinh tại một số trường kiếm lời.

Khám xét nhà Thanh, công an tiếp tục thu giữ 6 ống hút thuốc lá điện tử, 7 cây shisha Pen và 28 lọ tinh dầu các loại.

Nghi can bán thuốc cho học sinh ở một số trường học trên địa bàn tỉnh Quảng Nam. Ảnh: Google Map.

Khác với thuốc lá thông thường, shisha là hình thức hút thuốc lá qua nước. Nguyên liệu làm shisha được tẩm thêm các chất gây mùi thơm hay vị ngọt như hương hoa quả, dầu bạc hà, cà phê.

Tổ chức Y tế Thế giới và Hội Ung thư Mỹ đã chứng minh hơi nước do shisha tạo ra gây cảm giác an toàn giả tạo với sức khỏe. Mỗi lượt hút shisha thường kéo dài hơn 40 phút, một người có thể sẽ hít nhiều gấp 100 đến 200 lượng khói và nhiều hơn 70% lượng nicotine so với hút điếu thuốc lá.

Một nghiên cứu năm 2005 cho thấy người hút shisha có nguy cơ ung thư phổi gấp 5 lần người không hút.

Theo công an, loại thuốc shisa điện tử gây hại sức khỏe nhưng đến nay vẫn chưa bị cấm. Đặc biệt, việc sử dụng shisha có chứa ma túy sẽ dẫn đến tình trạng nghiện từ nhẹ tới nặng, gây ảo giác liên tục, ảnh hưởng hệ thần kinh và não.

Đức Phương