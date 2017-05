Liên quan đến vụ 17 du khách bị ngộ độc thực phẩm nghi ăn cơm gà trên địa bàn TP Đà Nẵng, Phó chủ tịch UBND TP Đà Nẵng đã vào bệnh viện thăm bệnh nhân và khẳng định địa phương sẽ chi trả mọi chi phí điều trị cho các du khách bị ngộ độc.

Ngày 16/5, Thanh tra Sở Y tế Đà Nẵng đến kiểm tra quán cơm gà trên đường Hồ Nghinh (quận Sơn Trà) để tìm hiểu nguyên nhân dẫn đến việc 17 người (trong đó có 2 người Đà Nẵng, còn lại là du khách đến từ Hà Nội và Vũng Tàu) nhập viện nghi ngộ độc thực phẩm .

Hai hôm trước, sau khi đến Đà Nẵng công tác và du lịch, 17 người đã đến quán cơm gà trên đường Hồ Nghinh (quận Sơn Trà) trên ăn cơm. Sau đó, họ ra quán vỉa hè ở đường Bạch Đằng uống nước. Một lúc sau, 17 du khách này có dấu hiệu đau đầu, buồn nôn và đi đại tiện nên được đưa vào bệnh viện Đà Nẵng cấp cứu, báo Zing.vn đưa tin.

Một số bệnh nhân đang điều trị tại bệnh viện. Ảnh: Đoàn Nguyên.

Sau khi thăm khám, các bác sĩ nghi họ bị ngộ độc nên đã chuyền nước và cho uống thuốc. Hiện 15 người đã xuất viện, còn hai bệnh nhân bị nặng đang được điều trị ở bệnh viện.

Ông Nguyễn Minh Tiến, Chi cục trưởng Chi cục Vệ sinh an toàn thực phẩm TP Đà Nẵng cho biết: Ngày 15/5, đơn vị đã tiến hành kiểm tra các điều kiện đảm bảo an toàn thực phẩm tại quán cơm mà các du khách đã ăn dẫn đến ngộ độc và phát hiện một số sai phạm. Trong đó có việc bếp ăn của quán này được đặt ngay đối diện cửa nhà vệ sinh, không có vách ngăn, không đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm. Các vi phạm liên quan đến điều kiện kinh doanh, an toàn thực phẩm đã được đoàn kiểm tra lập biên bản và sẽ tiến hành xử lý vi phạm theo quy định.

Nghành y tế quận Sơn Tra đã tiến hành tiêu độc khử trùng toàn bộ quán ăn này và yêu cầu chủ quán ngừng các hoạt động kinh doanh.

Theo tin tức trên báo Tiền Phong, quán cơm gà Bà Buội là quán cơm nổi tiếng ở Đà Nẵng và TP Hội An, quán được UBND quận Sơn Trà cấp phép hoạt động, phòng y tế quận Sơn Trà cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện an toàn thực phẩm. Ngoài ra, quán còn được trao danh hiệu Địa chỉ ẩm thực nổi tiếng.

Phó chủ tịch UBND TP Đà Nẵng Đặng Việt Dũng vào bệnh viện Đà Nẵng thăm, động viên và hỗ trợ những du khách, cán bộ bị ngộ độc. Ông Dũng trao 11 suất hỗ trợ (2 triệu đồng/suất) cho các bệnh nhân, đồng thời khẳng định địa phương sẽ chi trả mọi chi phí điều trị. UBND quận Sơn Trà, địa phương xảy ra sự việc cũng đã quyết định hỗ trợ mỗi bệnh nhân 1 triệu đồng (riêng trường hợp nặng nhất 2 triệu đồng).

Trung Hùng (Tổng hợp theo báo Zing.vn, Tiền Phong)