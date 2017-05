Chiều 9-5, Bộ đội Biên phòng Hà Tĩnh cho biết, đã phối hợp cơ quan chức năng phá thành công chuyên án 472L, chặt đứt đường dây ma túy từ Lào vào Việt Nam, bắt hai đối tượng người Lào, thu giữ 2.000 viên ma túy tổng hợp và một bánh heroin.

Xồng Lò (thứ hai từ trái qua phải) và Pó Xồng (thứ 4 từ trái qua phải) bị bắt giữ cùng tang vật.

Sau một thời gian lập chuyên án theo dõi, sáng 9-5, lực lượng Phòng chống ma túy và tội phạm (Bộ đội Biên phòng tỉnh Hà Tĩnh) cùng Phòng CSĐT tội phạm về ma túy (PC47, Công an Hà Tĩnh), Đội kiểm soát Phòng chống ma túy Cục Hải quan Hà Tĩnh, Đồn Biên phòng Sơn Hồng, Công an huyện Hương Sơn (Hà Tĩnh) quyết định phá án. Đến đến 10g30' cùng ngày, khi Pó Xồng (16 tuổi, trú tại bản Nậm On, huyện Xay Chăm Phon, tỉnh Bô Ly Khăm Xay, Lào) và Xồng Lò (23 tuổi, trú bản Thồng Chá Lơn, huyện Khăm Cợt, tỉnh Bô Ly Khăm Xay, Lào) mang ma túy vào đến vực cầu Lán 4 đường cửa khẩu phụ Sơn Hồng (thuộc xã Sơn Hồng, huyện Hương Sơn), thì bị các trinh sát mật phục bắt quả tang.

Tang vật thu giữ trong người và hành lý của Lò và Xồng gồm một bánh heroin (khoảng 330 gam) cùng 2.000 viên ma túy tổng hợp.

Hiện Phòng chống ma túy và tội phạm (Bộ đội Biên phòng tỉnh Hà Tĩnh) và Phòng PC47, Công an tỉnh Hà Tĩnh đang phối hợp cơ quan chức năng tiếp tục điều tra, mở rộng chuyên án.