Ngày 09.05.2017, trong đoàn người dạo bước trên trên đường Frunze Moscow, có 4 sĩ quan trẻ Nga mặc lễ phục tiến đến đài tưởng niệm các anh hùng trong bộ phim "Sĩ quan" phía trước Trung tâm Quốc phòng Quốc gia Nga, đặt hoa và thực hiện nghi lễ chào tưởng niệm những người anh hùng của quá khứ.

Một xạ thủ bắn tỉa của lực lượng đặc nhiệm

Những sĩ quan này không gây sự chú ý của công chúng do trong những ngày lễ này, đường phố Moscow tràn ngập người, hoa và có rất đông các quân nhân và cựu quân nhân với những bộ lễ phục gắn đầy huân huy chương. Không ai biết họ là những người anh hùng thực sự của cuộc diễu hành ngày Chiến thắng.

4 sĩ quan đặc nhiệm Nga trước Trung tâm chỉ huy điều hành Quốc phòng quốc gia

Tổ PTURS của lực lượng đặc nhiệm trên chiến trường Syria

Bút tích của tổng thống Nga, quyết định trực tiếp trao phần thưởng danh dự cho phân đội đặc nhiệm

Bốn sĩ quan, hai cấp hàm trung tá và hai cấp hàm đại úy là những quân nhân đặc nhiệm vừa từ chiến trường Syria trở về, những người mà tổng thống Nga V.Putin đã nhắc đến trong bài phát biểu cuộc diễu hành long trọng Ngày chiến thắng. Không thể biết đầy đủ tên họ của các sĩ quan này, người ta chỉ biết những tên gọi thông thường như hàng trăm ngàn người Nga khác: Dannil, Evgene, Roman và Vyacheslav – sĩ quan thuộc Lực lượng đặc nhiệm Bộ quốc phòng Nga (SOF).

Cách đây 2 ngày, tổng thống Nga ký sắc lệnh trao tặng cho một nhóm SOF những phần thưởng cao quý của nhà nước. Trung tá Dannil, chỉ huy trưởng của nhóm được trao tặng danh hiệu Anh hùng Liên bang Nga.

Trong cuộc phỏng vấn với báo Komsomol'skaya Pravda, kể về trận đánh của phân đội đặc nhiệm, 16 người chống lại 300 chiến binh IS, trung tá Dannil - chỉ huy phân đội cho biết: “Đây là một ngày bình thường, như mọi ngày khác trên chiến trường Syria. Một trong những nhiệm vụ mà chúng tôi thường xuyên thực hiện”.

Theo trung tá Evgene, một tình huống đặc biệt dẫn đến phân đội đặc nhiệm Nga phải trực tiếp chiến đấu với lực lượng khủng bố.

Phân đội SOF, có nhiệm vụ yểm trợ quân đội Syria tấn công nhận được tin tình báo không quân cho biết, trong một khu vực thuộc vùng nông thôn tỉnh Aleppo bắt đầu có dấu hiệu cho thấy, lực lượng khủng bố (không được nêu rõ IS hay Jabhat – Al-Nusra vì lý do bí mật) bắt đầu chiến dịch tấn công quy mô lớn lên hệ thống phòng ngự của quân đội Syria. Phận đội được giao nhiệm vụ bí mật tiếp cận khu vực chiến trường, tiến hành các hoạt động trinh sát, phát hiện các vị trí co cụm lực lượng và trang thiết bị kỹ thuật, phương tiện chiến tranh của IS, xác định tọa độ và cung cấp cho lực lượng không quân.

Phân đội đặc nhiệm Nga có 16 người, bí mật triển khai tại vị trí mà ngay cả các sĩ quan cao cấp quân đội Syria cũng không nắm được, không xa chiến tuyến. Các chiến sĩ đặc nhiệm sử dụng kỹ thuật trinh sát phát hiện các tòa nhà có chiến binh thánh chiến, các điểm chốt phòng ngự, tăng thiết giáp và xe cơ giới bọc thép gắn súng máy hạng hặng, kho tàng vũ khí đạn dược, các tuyến đường cơ động chiến đấu.

Nhưng thông tin thu được cùng tọa độ chính xác của mục tiêu, những chiến sĩ SOF gửi trực tiếp về Cơ quan tham mưu tác chiến lực lượng không quân Nga ở Syria cho các cuộc không kích, đồng thời điều chỉnh tọa độ tấn công.

Dựa vào những thông tin chính xác này, các máy bay ném bom Su-24 phá hủy 3 xe tăng, một pháo tự hành Grad, một số dàn phóng tên lửa tự chế, 2 kho vũ khí của lực lượng khủng bố.

Trung tá Evgene cho biết: Vào một buổi sáng (anh không nêu rõ ngày với lý do giữ bí mật) tình hình đột ngột trở lên căng thẳng. Lực lượng khủng bố bất ngờ gia tăng cường độ pháo kích, dồn dập tấn công hỏa lực vào chiến tuyến của quân đội Syria. Khủng bố sử dụng nhiều tổ hợp pháo phản lực Grad, súng cối hạng nặng, pháo binh, xe tăng bắn phá dữ dội khu vực phòng thủ của lực lượng vũ trang Syria.

Các đơn vị vũ trang Syria, vì một nguyên nhân nào đó trong mối liên kết phối hợp (hoặc lý do – theo các sĩ quan Syria – rút lui để tránh thương vong) đồng loạt rút khỏi hệ thống phòng ngự. Trung tá Danniel quyết định ở lại, triển khai đội hình chiến đấu trên chiến tuyến.

Drone trinh sát của phân đội SOF phát hiện một xe VBIED (xe đánh bom tự sát) đang tiến về tuyến phòng thủ của các đặc nhiệm Nga, tổ chống tăng đi cùng (PTURS) khai hỏa chính xác. Chiếc VBIED nổ tung trước chiến tuyến binh sĩ Nga.

PTURS- tổ chống tăng của lực lượng đặc nhiệm, chuyên sử dụng các tổ hợp tên lửa chống tăng ATGM có điều khiển do đại úy Roman chỉ huy trên chiến trường Syria.

Theo lời của Roman, đi trước xe VBIED là một xe ủi đất, được hàn xung quanh 3-4 tấm tôn thép dày, ở giữa đổ cát. Đạn chống tăng RPG-7 không gây bất cứ tổn thất nào cho loại giáp tự chế này. Phía sau xe ủi bọc thép là xe VBIED, IS thường sử dụng xe BMP-1.

Tổ PTURS triển khai vị trí phòng ngự bên cánh phải, chỉ bằng một tên lửa Kornet đánh trúng xe BMP-1. Vụ nổ khủng khiếp đến mức phá hủy luôn cả xe ủi đất. Ngay sau khi bắn, tổ PTURS phải thay đổi vị trí. Lực lượng khủng bố có rất nhiều tên lửa chống tăng, phần lớn được sản xuất ở Đông Âu và các quốc gia vùng Vịnh. Chỉ 30 – 40 giây sau, tên lửa chống tăng của các tay súng thánh chiến đã tập kích vào vị trí của các chiến sĩ đặc nhiệm. Cả đội buộc phải nhanh chóng thay đổi vị trí

Chỉ huy trưởng Daniel quyết định, tập trung tiêu diệt các phương tiện hỏa lực hạng nặng của đối phương, không lao vào các cuộc đấu súng. Sau một giờ rưỡi quần chiến, SOF tiêu diệt thêm 1 xe tăng trên cao điểm lân cận với vị trí phòng ngự của lực lượng đặc nhiệm. Các tay súng thánh chiến rất hiểu cách bố trí xe tăng để tránh bị tiêu diệt, tổ PTURS phải rất nỗ lực tìm được vị trí tấn công hợp lý mới tiêu diệt được chiếc tăng này. Đến gần cuối chiều, tổ PTURS phá hủy thêm một xe bán tải gắn súng phòng không 23 mm. Tổ hợp tên lửa Kornet đã thể hiện tính năng chiến thuật rất tốt, đạn phá hủy hoàn toàn mục tiêu.

Trong một ngày chiến đấu căng thẳng, phân đội đặc nhiệm đẩy lùi 4 cuộc tấn công của lực lượng khủng bố. Theo tính toán sơ bộ dựa trên kết quả quan sát và theo dõi mục tiêu, lực lượng khủng bố có khoảng 300 tay súng.

Trung tá Danniel nhận xét: các tay súng khủng bố được huấn luyện rất tốt, trang bị tương đối đầy đủ. Kiểm tra các chiến binh bị tiêu diệt cho thấy: quân phục dã chiến nước ngoài, trên mũ có gắn camera Go-pro, bộ y tế dự phòng đầy đủ. Trong số các tay súng thánh chiến có cả những tay súng da màu nước ngoài.

Theo kinh nghiệm tác chiến, lực lượng thánh chiến người Syria trang bị kém hơn nhiều, kỹ năng chiến đấu cũng yếu. Trên chiến trường các tay súng khủng bố cơ động tác chiến linh hoạt, kỹ chiến thuật hoàn hảo. Vũ khí trang bị ngoài của Liên Xô cũ và Trung Quốc, còn có vũ khí trang bị của Mỹ và Israel.

Khi bóng đêm sập xuống, trung tá Daniel ra lệnh phong tỏa các tuyến đường dẫn đến chiến tuyến bằng mìn chống bộ binh và chống tăng. Sử dụng thiết bị nhìn đêm hồng ngoại và quang ảnh nhiệt, phân đội SOF dưới hỏa lực yểm trợ của các xạ thủ bắn tỉa tiến lên phía trước cách tiền duyên khoảng 500 m về phía địch nhằm tránh hỏa lực bắn thẳng và tấn công hỏa lực vu hồi. Các trận địa mìn được cài đặt theo cơ chế chạm nổ và điều khiển nố, chỉ huy tổ gài mìn là đại úy Vyacheslav.

Khi trời vừa rạng sáng, lực lượng khủng bố lại tổ chức tấn công, liên tiếp tiến hành các mũi đột kích vào chiến tuyến. Đại úy Vyacheslav kể lại – các chiến sĩ đặc nhiệm lần lượt kích hoạt các trận địa mìn và xạ kích vào sườn đội hình tấn công, diệt nhiều tay súng khủng bố, phá hủy một số xe cơ giới.

Quân đội Syria không xác định chính xác được số chiến binh bị tiêu diệt. Theo lời của trinh sát đặc nhiệm Nga, trong đêm các tay súng khủng bố cố gắng thu gom thi thể chiến binh thiệt mạng. Binh sĩ Syria đếm được thi thể 30 tay súng. Cuối chiều lực lượng khung bố không còn tinh thần tấn công nữa khi phát hiện các đơn vị quân đội Syria quay lại chiến tuyến. Phân đội đặc nhiệm Nga bàn giao chiến tuyến cho các đơn vị Syria và thoát ly chiến trường không thương vong.

Trả lời câu hỏi của phóng viên về nguyên nhân chỉ huy trưởng quyết định ở lại trận địa phòng ngự, trung tá Danniel cho biết, lực lượng đặc nhiệm Nga nắm chắc được tâm lý chiến tranh của lực lượng khủng bố, biết chắc các nhóm thánh chiến không có tâm lý tấn công lâu dài, hiểu rõ khả năng tác chiến của đối phương. Danniel khẳng định: “Tôi có lòng tin vào lực lượng của mình, địa hình khu vực chiến trường cho phép phòng thủ hiệu quả. Nhóm khủng bố ở vào thế khó hơn, không biết về lực lượng phòng ngự và hình thái chiến thuật chúng phải đối mặt.

Trung tá chỉ huy trưởng nhấn mạnh: đây là những cao điểm có ý nghĩa quan trọng, có thể khống chế một khu vực rộng lớn. Nếu phiến quân đánh chiếm được, các đơn vị quân đội Syria phải mất hàng tuần lễ để đánh chiếm lại, tổn thất sinh lực sẽ rất lớn.

Trung tá Evgene khẳng định: trong tình huống này, mặc dù không phải là nhiệm vụ trọng tâm, nhưng là quyết định đúng đắn. Từ lương tâm người lính Lực lượng SOF, họ không thể làm khác.

Buổi phỏng vấn các sĩ quan đặc nhiệm Nga, tham chiến ở Syria

Lực lượng đặc nhiệm Nga chiến đấu trên chiến trường Syria

TTB

Trịnh Thái Bằng -