Một vụ không kích của Mỹ tại tỉnh Helmand, miền Nam Afghanistan ngày 21/7 đã làm 16 cảnh sát Afghanistan thiệt mạng và 2 người khác bị thương. Giới chức địa phương cũng như phái bộ NATO tại Afghanistan đã xác nhận vụ việc này.

Theo thông báo của Chính phủ Afghanistan, vụ việc xảy ra trong một chiến dịch phối hợp của lực lượng Afghanistan và lực lượng quốc tế truy quét phiến quân Taliban tại khu vực Par Chawa thuộc huyện Gereshk.

Nhà chức trách đang tiến hành điều tra vụ việc. Phái bộ NATO tại Afghanistan cũng ra tuyên bố cho biết: "Trong một chiến dịch an ninh của Afghanistan được Mỹ yểm trợ, hỏa lực từ trên không đã gây thương vong lực lượng Afghanistan".

Tuyên bố bày tỏ "chia buồn sâu sắc nhất đến các gia đình bị ảnh hưởng trong vụ việc đáng tiếc này".

Gereshk nằm ở phía Bắc thủ phủ Lashkar Gah của tỉnh Helmand. Hiện tại phiến quân Taliban đang kiểm soát nhiều khu vực rộng lớn của tỉnh này.

Giao tranh đã diễn ra ác liệt tại Gereshk giữa lực lượng an ninh Afghanistan và phiến quân Taliban kể từ ngày 19/7 vừa qua sau khi các tay súng phiến quân tiến hành vụ đánh bom liều chết nhằm vào các trạm kiểm soát an ninh của chính phủ. Vụ tấn công xảy ra 2 ngày sau khi lực lượng an ninh Afghanistan với sự yểm trợ của không quân Mỹ đã giành lại khu vực trung tâm của quận Nawa , phía Tây Nam tỉnh Helmand từ tay Taliban.

Chiến dịch truy quét phiến quân tại tỉnh Helmand được tiến hành trong bối cảnh Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Jim Mattis đang hoàn tất các kế hoạch để trình Tổng thống Mỹ Donald Trump một chiến lược mới ở Afghanistan, trong một nỗ lực nhằm đảo ngược tình thế mà các tướng lĩnh quân đội Mỹ gọi là một "sự bế tắc" lớn nhất.

Tình hình an ninh tại Afghanistan trở nên bất ổn kể từ cuối năm 2014 khi lực lượng nước ngoài do Mỹ đứng đầu đã kết thúc sứ mệnh chiến đấu tại đây và chỉ duy trì khoảng 13.000 quân để đào tạo lực lượng Afghanistan cũng như chống khủng bố.

TTXVN/Tin Tức