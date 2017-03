Vào đúng ngày 14/2 vừa rồi, tôi đang ở cửa hàng thì anh chồng quý của tôi đến và tặng tôi một hộp quà. Dù sao là đàn bà con gái, hơn hết tôi vẫn muốn tha thứ cho chồng để các con đỡ khổ, tôi cứ tưởng anh ta thể hiện sự hối hận. Nào ngờ…

Là vợ là chồng, hết tình hết nghĩa thì vẫn có thể làm bạn cớ sao phải đối xử tàn nhẫn với nhau như thế chứ? Tôi lấy chồng đã 7 năm nay, ngần ấy thời gian làm vợ, ngần ấy thời gian tôi yêu chồng vậy mà bây giờ tôi đang phải ngậm đắng nuốt cay, nhục nhã ê chề.

Chồng tôi là người rất chú trọng đến mấy ngày lễ Tết cho vợ, vì thế mà chẳng dịp nào chị em được tặng quà mà tôi lại không có món quà nào của chồng. Năm nay, 14/2 tôi cũng nhận được quà từ chồng, nhưng món quà đó không làm tôi hạnh phúc như mọi năm, nó làm tôi đau đến chết lặng.

Tôi làm nghề tự do, lấy chồng xong tôi bỏ nghề may, rồi thuê một gian gần nhà để mở hàng bán quần áo và mỹ phẩm. Còn chồng tôi, anh ấy bán hàng điện thoại di động tại nhà. Chính vì thế nên tôi ỷ lại việc nhà cửa, con cái cho chồng mà không khi nào nghĩ đến ngày chồng chán mình do tham công tiếc việc.

Mọi thứ vẫn hoạt động theo đúng quỹ đạo, mọi việc trong nhà vẫn êm xuôi, chồng tôi chẳng kêu ca nửa lời mà vẫn là hậu phương vững chắc cho tôi tập trung kinh doanh. Chúng tôi bảo nhau làm ăn trong ngần ấy thời gian mà không hề xảy ra xích mích gì. Cho đến khoảng 1 năm nay, tôi bắt đầu nhận ra một vài dấu hiệu bất thường.

Có lẽ tôi bị chồng chán – tôi lờ mờ nhận ra điều ấy. Anh ấy không còn quan tâm, chăm sóc cho vợ con như trước nữa. Thay vào đó là những thú vui cá nhân quên giờ giấc. Rồi sao quả tạ rơi trúng nhà tôi. Giấy báo nợ 700 triệu của chồng tôi được gửi về nhà. Tôi hỏi thì anh ta hồn nhiên trả lời đó là những lần vay nợ để cờ bạc, rồi lãi mẹ đẻ lãi con… Tôi cũng đã định cắn răng chịu đựng rồi gom góp trả nợ cho chồng với hy vọng chồng nghĩ lại mà tu chí.

Thế nhưng nào đã xong, anh ta nợ nần như vậy lại còn thối nát dính vào trò trai gái. Anh ta vô liêm sỉ cặp bồ với ả tiếp viên nhà hàng gần nhà. Mối tình mèo chuột bị tôi phát hiện thì anh ta lại hiên ngang như thể đang có một tình yêu chân chính. Mọi chuyện vỡ lở, anh ta có đề cập đến vấn đề ly hôn. Tôi vẫn chưa trả lời gì vì phần nhiều nghĩ về hai con chứ chẳng thiết tha gì loại chồng như thế. Ấy vậy mà anh ta tưởng tôi còn tiếc nuối nên phải lật con bài cuối cùng.

Vào đúng ngày 14/2 vừa rồi, tôi đang ở cửa hàng thì anh chồng quý của tôi đến và tặng tôi một hộp quà. Dù sao là đàn bà con gái, hơn hết tôi vẫn muốn tha thứ cho chồng để các con đỡ khổ, tôi cứ tưởng anh ta thể hiện sự hối hận. Nào ngờ…

Tôi bóc hộp quà ra mà như chết lặng khi thấy một tờ đơn ly hôn kèm một tờ phiếu siêu âm thai với lời nhắn nhủ: “Cô hãy tập trung vào mà kiếm tiền. Tôi chán ngấy cô rồi - lấy vợ cũng như không. Chúng ta nên kết thúc sớm để tôi thực hiện trách nhiệm với người tôi yêu”.

Những gì tôi thấy là sự thật. Dù biết chồng mình chẳng còn tử tế như trước, dù biết anh ta thối nát nhưng tôi không hề nghĩ tới, anh ta lại trơ trẽn đến mức này. Đến nước này thì không còn gì để nói nữa. Cuộc sống hôn nhân của tôi chính thức chấm dứt. Tôi sẽ tiếp tục nuôi hai con tôi khôn lớn trưởng thành mà không cần thứ trách nhiệm nào từ phía chồng, người cha tồi tệ kia.

Âu cũng là cái số! Giá như tôi quyết đoán hơn, mạnh mẽ hơn khi biết mọi chuyện, là người chủ động kết thúc trước thì có lẽ tôi sẽ bớt đau hơn bây giờ…

