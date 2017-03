Trong 27.000 bài dự thi đến từ 131 quốc gia trên thế giới, cuộc thi ảnh SkyPixel năm 2016 đã chọn lựa được 13 bức ảnh xuất sắc nhất chụp bằng máy bay không người lái.

Giải bức ảnh của năm thuộc về “Fishermen close to the net” do tác giả Ge Zheng thực hiện tại tỉnh Phúc Kiến, Trung Quốc. Theo SkyPixel, sự phản chiếu, màu sắc, và góc độ của drone tạo thành chuỗi hình ảnh thú vị trong sự kết hợp giữa lưới đánh cá, những cây cột và mặt nước.

Với hình ảnh dòng người trên sa mạc cát, bức “Exploration” của Hanbing Wang đạt giải nhất ở hạng mục Ảnh đẹp chuyên nghiệp.

Giải nhì ở cùng hạng mục thuộc về bức ảnh selfie của tác giả dixonltd_user - “Spillway selfie”.

Ngoài hạng mục Ảnh đẹp chuyên nghiệp, hội đồng giám khảo cuộc thi còn lựa chọn những bức ảnh xuất sắc thuộc các hạng mục khác như Ảnh chụp drone chuyên nghiệp/không chuyên, Ảnh 360 chuyên nghiệp/không chuyên… để trao giải. Trong ảnh là tác phẩm đạt giải nhất Ảnh chụp drone chuyên nghiệp - “A Happy Morning” của Roman Neimann.

Bức ảnh đạt giải nhì cùng hạng mục - “Meet the Phantom” bởi HackerSundy.

Đêm đầy sao - “The Starry Night” của Jingwen Chen được trao giải nhất, hạng mục Ảnh 360 chuyên nghiệp.

Giải nhì được trao cho “Hidden Lakes in 360°” của Paul Oostveen.

Hình ảnh cây cầu màu đỏ trong bức ảnh “Overbridge” của Chenghan được giám khảo đánh giá cao và trao giải nhất hạng mục Ảnh đẹp không chuyên.

Vị trí thứ hai thuộc về tay máy nghiệp dư Mauro Pagliai với bức “Green Waves”.

Giải nhất hạng mục Ảnh chụp drone không chuyên thuộc về tác giả Fifa với “Despectus”.

Giải nhì thuộc về “Inspire in Use” của Lili Cui.

Lấy ngọn núi Thiên Sơn làm nguồn cảm hứng sáng tác, “Flying Ink of Tianshan Mountain” của Wen Li đoạt giải nhất hạng mục Ảnh 360 không chuyên.

Giải nhì được trao cho “Sunset of Chengdu” của tác giả Jiuyao.

Minh Minh