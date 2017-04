Từ ngày 17 - 20/4, Tòa án nhân dân tỉnh Bạc Liêu mở phiên tòa sơ thẩm, xét xử 30 bị cáo tham gia vào đường dây phạm tội trộm cắp chuyên nghiệp liên tỉnh. Hội đồng xét xử tuyên phạt Nguyễn Thành Được (ấp Thạnh I, xã Long Điền, huyện Đông Hải) cầm đầu 21 năm 6 tháng tù.

Ngoài trộm cắp, các đối tượng còn phạm vào các tội khác như: Cố ý gây thương tích; cướp giật tài sản; tiêu thụ tài sản do người khác phạm tội mà có; chứa chấp, tiêu thụ tài sản do người khác phạm tội mà có, gây mất an ninh trật tự và bất an trong một thời gian dài cho người dân trên địa bàn tỉnh Bạc Liêu, Cà Mau và Trà Vinh.

Các bị cáo tại phiên tòa ngày 20/4. Ảnh: Huỳnh Sử/TTXVN

Theo cáo trạng, Nguyễn Thành Được còn có tên gọi khác là Nguyễn Thành Xin, sinh năm 1982, đăng kí thường trú ấp Thạnh I, xã Long Điền, huyện Đông Hải, tỉnh Bạc Liêu, hiện ở tại xã Khánh Hội, huyện U Minh, tỉnh Cà Mau. Nguyễn Thành Được là đối tượng không nghề nghiệp, đã bị Cơ quan cảnh sát điều tra Công an tỉnh Bạc Liêu truy nã do phạm tội cố ý gây thương tích vào năm 2004.

Từ năm 2013 đến cuối năm 2015, Được cấu kết với các đối tượng có tiền án, tiền sự xâm phạm sở hữu, thực hiện hàng loạt vụ trộm cắp và một vụ cướp giật tài sản, trên địa bàn 3 tỉnh Cà Mau, Bạc Liêu và Trà Vinh. Băng nhóm của Nguyễn Thành Được đã đột nhập vào gia đình các nạn nhân, thực hiện trót lọt 40 vụ trộm cắp tài sản và một vụ cướp giật tài sản của người dân Bạc Liêu, Cà Mau và Trà Vinh... Tổng giá trị tài sản nhóm này trộm cướp được lên đến hơn 500 triệu đồng.

Bị cáo Được còn phạm tội cố ý gây thương tích cho anh Nguyễn Trường Giang, ở tại huyện Đông Hải với tỷ lệ thương tật 48%, sau đó bỏ trốn và bị truy nã...

Hội đồng xét xử đã tuyên phạt băng trộm cắp liên tỉnh gồm 30 bị cáo tổng cộng hơn 120 năm tù.

TTXVN/Tin Tức