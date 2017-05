Nhiều nhóm nhạc phải mất vài năm sau khi debut mới giành được vị trí quán quân trên show âm nhạc. Nhưng Black Pink, Miss A, 2NE1 lại lập kỷ lục chỉ mất vài chục ngày để giật cúp.

11. Wonder Girls - 260 ngày

Nhóm nữ nhà JYP chính thức ra mắt năm 2007. Wonder Girls gây tiếng vang khi nhanh chóng đứng đầu show Inkigayo với ca khúc đầu tay Tell Me vào ngày 28/10/2007. Thành công của các cô gái là nhờ ca khúc có giai điệu bắt tai, vũ đạo dễ thương tạo nên trào lưu cover và chiến lược quảng bá từ trước khi nhóm debut của JYP.

10. Red Velvet - 238 ngày

Ngày 1/8/2014, nhóm nhạc nhà SM có sân khấu ra mắt trên Music Bank với single đầu tay Happiness. Tháng 3/2015, nhóm kết nạp thành viên mới Yeri, sau đó nhanh chóng giành được chiến thắng đầu tiên với Ice Cream Cake, ca khúc cũng đứng đầu nhiều bảng xếp hạng âm nhạc.

9. Twice - 200 ngày

"Gà cưng" nhà JYP nhận được món quà tuyệt vời mừng kỷ niệm 200 ngày ra mắt là chiếc cúp của chương trình M!Countdown với ca khúc Cheer Up.

8. Sistar - 196 ngày

Không thuộc bộ 3 công ty giải trí lớn, Sistar vẫn đạt được thành công nhanh chóng, giành cúp trên Music Bank với How Dare You vào ngày 27/12/2010. Do tuần đó chương trình nghỉ lễ Giáng sinh, các fan của nhóm có chút tiếc nuối vì không được nhìn trực tiếp phản ứng khi biết mình giành chiến thắng lần đầu tiên của Sistar.

7. T-ara - 128 ngày

Ra mắt ngày 29/7/2009, T-ara chỉ mất 128 ngày để giành được chiếc cúp đầu tiên với Bo Beep Bo Beep trên chương trình mừng năm mới của Music Bank.

6. SNSD - 112 ngày

Nhóm nữ đình đám nhà SM nằm trong top giật cúp thần tốc nhất với 112 ngày sau khi debut với Into the New World. Đến nay, sau 10 năm hoạt động, SNSD đã giành được hơn 100 chiếc cúp.

5. 4minute - 101 ngày

Nhóm nữ nhà Cube ra mắt ngày 15/6/2009 với ca khúc Hot Issue và nhanh chóng thành chủ đề nóng trong làng Kpop. Chỉ sau 101 ngày, 4minute đã chinh phục ngôi vị số một trên Inkigayo.

4. Davichi - 66 ngày

Chỉ có 2 thành viên, không thuộc công ty lớn, không có vũ đạo bắt mắt, Davichi vẫn chứng tỏ sức hấp dẫn khó cưỡng nhờ giọng hát "đỉnh". Nhóm chỉ mất 66 ngày để giành chiến thắng với ca khúc Sad Promise trên Inkigayo ngày 4/5/2008.

3. 2NE1 - 28 ngày

Ra mắt ngày 6/5/2009, chỉ sau 28 ngày, nhóm nữ nhà YG đã đạt được vị trí quán quân với ca khúc Fire nhờ phong cách lẫn âm nhạc đều "chất".

2. Miss A - 22 ngày

Chỉ sau 22 ngày ra mắt đã giành cúp với Bad girl good girl, Miss A đang nắm giữ kỷ lục giật cúp nhanh nhất của nhà JYP.

1. Black Pink - 13 ngày

"Gà cưng" của YG ra mắt ngày 8/8/2016. Chỉ sau 13 ngày, nhóm đã giành chiếc cúp đầu tiên với ca khúc Whistle trên show Inkigayo. Kỷ lục này chắc còn lâu mới có nhóm nào vượt qua được.

