Ngày 14/4 - tròn 105 năm thảm họa chìm tàu Titanic. "Titanic" - bộ phim về thảm họa này đã trở thành bệ phóng của nhiều diễn viên nổi tiếng thế giới

1. Leonardo DiCaprio: Nhiều tên tuổi đã được đạo diện James Cameron cân nhắc vào vai chàng Jack, trong đó phải kể đến Matthew McConaughey, Tom Cruise, Jared Leto. Sau đó, Cameron chuyển sang "chàng Romeo" Leonardo DiCaprio, nhưng anh từ chối nhận vai. Sau nhiều lần kiên trì thuyết phục, Titanic đã có chàng Jack tóc vàng với đôi mắt xanh biếc.

Nam tài tử chia sẻ: "Titanic luôn là một phần quan trọng trong cuộc đời tôi. Sự thật, tôi rất tự hào về nó. Không chỉ thế, bộ phim thực sự đã giúp tôi kiểm soát được sự nghiệp của mình". Đến nay nam tài tử vẫn chưa một lần đính ước hay kết hôn với ai.

2. Kate Winslet: Để nhận được vai nàng Rose trong Titanic, Kate Winslet gửi thư mỗi ngày cho Cameron để được đến Hollywood thử vai. Cô khẳng định: "Tôi chính là Rose! Tôi không biết ông còn phải gặp các diễn viên khác làm gì nữa!".

Với vai diễn nàng Rose trong Titanic, bông hồng nước Anh Kate Winslet trở thành siêu sao nổi tiếng toàn thế giới và được đề cử giải Oscar lần thứ hai. Kate đã có 3 đời chồng và 3 đứa con, đến giờ vẻ đẹp của cô vẫn vô cùng mặn mà và quyến rũ.

3. Frances Fisher: nữ diễn viên Frances Fisher thủ vai mẹ của Rose - Ruth DeWitt Bukater. Đây là một người mẹ rất yêu thương con gái, nhưng cho rằng môn đăng hộ đối vẫn tốt hơn tình yêu đích thực.

Ngoài đời, bà là diễn viên gạo cội của Hollywood xuất hiện trên các TV seri và một số phim lẻ như The Shield (2008), The Seven Year Hitch (2012), The Lincoln Lawyer (2011)…

4. Kathy Bates: Trong phim, Kathy đóng vai Molly Brown là người phụ nữ giàu có nhưng đối xử rất tốt với Jack. Bà thậm chí yêu cầu tàu cứu hộ quay lại tìm thêm người sống sót sau khi tàu chìm.

Nữ diễn viên kỳ cựu Kathy Bates đã phải cắt bỏ bầu ngực sau khi được chẩn đoán bị ung thư vú. Trước đó, Kathy Bates đã đánh bại ung thư buồng trứng vào năm 2003.

5. Billy Zane: Nam tài tử Billy Zane thủ vai Cal, vị hôn phu ích kỷ, độc đoán, kiêu ngạo của Rose. Sau đó, Cal đã tự sát vì mất toàn bộ tài sản sau vụ khủng hoảng ở phố Wall năm 1929.

Ở ngoài đời, sự nghiệp diễn xuất của nam diễn viên không có gì đột phá. Anh hiện là chủ tịch một công ty phim.

6. Bernard Hill: Không thể không nhắc đến thuyền trưởng Edward John Smith của con tàu Titanic. Ngoài ra, Bernard Hill còn được biết đến vai vua Théoden trong "Chúa tể những chiếc nhẫn".

Nam diễn viên kỳ cựu vẫn đang tham gia nhiều dự án phim truyền hình và điện ảnh.

7. Victor Garber: Nam diễn viên Victor Garber thủ vai Thomas Andrews - kiến trúc sư chính tạo nên con tàu Titanic. Đây là một nhân vật tài năng nhưng dễ mến.

Nam diễn viên người Canada vẫn tham gia đóng phim nhưng không đình đám lắm.

