Nhân dịp Tổng thống Donald Trump kết thúc 100 ngày đầu tiên trong nhiệm kỳ, CNN ghi lại khoảnh khắc đáng nhớ nhất của các phóng viên ảnh khi theo sát Trump trong 100 ngày qua.

"Donald Trump là tổng thống truyền hình thực tế đầu tiên của chúng ta. Xuất hiện trước công chúng trong nhiều thập niên, ông biết ống kính máy ảnh rất quan trọng và ông không e ngại chúng", phóng viên Chip Somodevilla của Getty Images miêu tả. "Tôi chọn bức ảnh này vì nó thể hiện được cả sự thân mật lẫn căng thẳng giữa Trump và Thủ tướng Nhật Bản Shinzo Abe. Giữa những thân cây trong Vườn Hồng, bạn có thể thấy 2 người họ đứng đối mặt trên hành lang của Cánh Tây, khựng lại trước khi cùng nhau bước đến buổi họp báo chung. Trump thì có vẻ nói rất nhiều còn Abe đứng gần với hai tay nắm chặt".

"Bức ảnh này chụp vào ngày Nhà Trắng mở cửa lại cho khách tham quan. Nhóm khách viếng thăm không hề biết rằng tổng thống sẽ ghé qua vào chào hỏi họ. Trong lúc đang chuẩn bị máy móc để chụp, tôi để ý thấy bức tranh của Hillary Clinton trên bức tường ngay cạnh tổng thống. Tôi không tin được vận may của mình", phóng viên AP Evan Vucci thuật lại.

"Có rất nhiều áp lực và kỳ vọng đặt lên Tổng thống Trump khi ông lần đầu tiên đứng trước lưỡng viện quốc hội và phát biểu hồi cuối tháng 2. Tôi muốn chụp lại cảnh tổng thống bước vào phòng họp của quốc hội như thể một vận động viên đứng trước sân vận động", phóng viên Al Drago của New York Times kể lại. Khi Drago chụp bức hình trên, máy ảnh của anh ta bắt được ánh flash lóe lên từ phía người chụp ảnh của quốc hội và nó tạo nên một sự sắp đặt hoàn hảo với lá cờ Mỹ trước mặt tổng thống và khung cửa ông đang bước vào.

Phóng viên AP Andrew Harnik kể lại trong những ngày đầu, phóng viên thường được mời vào Phòng Bầu dục để chụp cảnh tổng thống điện đàm cùng lãnh đạo các nước. Dù vậy, Nhà Trắng không muốn phóng viên nghe nội dung cuộc trò chuyện, họ thường được chụp ảnh qua các cửa sổ. Lúc ông Trump nói chuyện cùng Tổng thống Nga Vladimir Putin, trong lúc các phóng viên khác đang tìm một cửa sổ để tìm góc chụp cận cảnh Trump, Harnik đứng giữa phòng, dùng ống góc rộng để chụp toàn cảnh Phòng Bầu dục lúc đó với trung tâm là chiến lược gia trưởng Stephen Bannon.

Pablo Martinez Monsivais, phóng viên ảnh của AP và là người từng đưa tin quá trình chuyển giao quyền lực từ Bill Clinton sang George W. Bush, từ Bush sang Barack Obama, nói rằng ông chưa từng chứng kiến một kỳ chuyển giao quyền lực nào kỳ lạ như đối với Trump. Việc theo sát tổng thống mới là một công việc đầy thử thách, gây nản lòng và khiến các phóng viên nổi cáu. Bức ảnh trên chụp trong cuộc họp báo riêng đầu tiên của tổng thống và Monsivais chỉ biết thông tin buổi họp báo thông qua một đồng nghiệp. Các phóng viên có 60 phút để đổ đến Phòng Đông và chen chúc để có một chỗ đứng.

Phóng viên Carolyn Kaster của AP cố gắng tìm một khoảnh khắc khác lạ trong chuỗi những hoạt động đầy tính lịch trình ở Nhà Trắng. Trên đây là một tấm ảnh đời thường và chân thật với tổng thống nửa trông như đang bước đi, nửa như đang đứng.

"Chúng ta biết rằng tổng thống tự hào với mọi điều ông ấy làm. Việc chọn được ứng viên cho vị trí thẩm phán Tòa Tối cao cũng không ngoại lệ. Điều xuất hiện trong bức ảnh của tôi là hình ảnh tổng thống đứng sau bục phát biểu, rất tự hào trong khi ứng viên của ông, người thường không dễ dãi lắm, đang vỗ tay", phóng viên ảnh Alex Wong của Getty Images kể lại giây phút Tổng thống Trump đề cử Neil Gorsuch. Wong nói rằng việc Gorsuch được phê chuẩn vào Tòa Tối cao là thành tựu lớn nhất, nếu không phải duy nhất, trong 100 ngày đầu ông Trump làm tổng thống.

Phóng viên ảnh tự do Aude Guerrucci chụp bức ảnh này trong phòng ăn tối nhà nước, khi tổng thống chuẩn bị công bố kế hoạch ngân sách. "Người ta thường không để ý nhiều đến bàn tay của người đứng đầu nhà nước nhưng đôi tay Trump đã gây nên sự chú ý và bàn tán nhiều bất thường trong suốt chiến dịch. Dù là bắt tay hay đặt bút ký, bàn tay ông luôn được mọi người nhìn vào", Guerrucci nói.

Stephen Crowley, phóng viên New York Times, đã chụp 2 hình ảnh vào ngày 20/1/2017, khi ông Trump nhậm chức và ngày hôm sau, khi hàng trăm nghìn người đã đổ xuống đường để biểu tình phản đối ông. "Tổng thổng đã lẩm bẩm hát 'I did it my way' (Tôi làm việc đó bằng cách của mình) khi khiêu vũ cùng vợ trong dạ tiệc nhậm chức. Buổi sáng hôm sau, hàng chục nghìn người, đang trải qua mất mát, cùng tham gia vào cuộc Tuần hành Phụ nữ để phản đối 'sự ngụy biện của cuộc bầu cử vừa qua'", Crowley miêu tả 2 bức ảnh của anh.

Jim Watson, phóng viên ảnh của AFP, kể rằng các nhà báo đã qua quen với hình ảnh tổng thống ngồi trên bàn làm việc hoặc đứng ở bục phát biểu, xem xét vài tài liệu hoặc đọc một bài diễn văn được soạn sẵn. Đó là một cuộc họp của tổng thống với các giám đốc điều hành và lái xe từ các công ty vận tải đường bộ lớn nhất trong nước. Không ai chờ đợi khoảnh khắc bất ngờ nào trong sự kiện đó, cho đến lúc tổng thống leo lên chiếc xe 18 bánh đỗ trước Nhà Trắng và vờ như đang lái xe.

Eric Thayer, một phóng viên ảnh tự do và vừa chuyển đến Washington để chụp lại nhiệm kỳ của ông Trump, nói rằng Washington là một nơi tuyệt vời để chụp các hoạt động chính trị, đặc biệt đối với một chính quyền luôn tạo ra tin tức như của Tổng thống Trump. Bức ảnh trên được chụp vào ngày đầu tiên Thayer bước vào Phòng Bầu dục.

Tổng thống Donald Trump cùng phu nhân Melania Trump đến Trung tâm Quân Y Quốc gia Walter Reed vào trao huân chương Trái tim Tím cho Thượng sĩ Alvaro Barrientos. Trái tim Tím là huân chương tổng thống trao tặng cho các quân nhân bị thương hoặc hy sinh khi làm nhiệm vụ. Trái với Obama, ông Trump trao huân chương này công khai. Sau lễ trao huân chương chớp nhoáng, tổng thống và thượng sĩ được vinh danh rẽ đi 2 hướng khác nhau trong khi các phóng viên bị đẩy trở lại xe. Phóng viên ảnh tự do Gabriella Demczuk nói rằng bức ảnh trên là biểu hiện cho sự thiếu kết nối giữa nước Mỹ và những người lính.

"Khi các lãnh đạo thế giới bắt đầu viếng thăm Tổng thống Trump, có lẽ không ai có nhiều sức hút như Thủ tướng Canada Justin Trudeau. Trudeau và Trump là những người rất tương phản nhau, ở mức độ. Bức ảnh này là minh họa phần nào cho sự tương phản đó", phóng viên Reuters Kevin Lamarque kể lại.

Phương Thảo