Từ Sir Alex cho đến Wayne Rooney, từ Ro béo đến Pep Guardiola, người hâm mộ không hiếm gặp những ngôi sao làng túc cầu bị môn thể thao quý tộc hút hồn.

10. Gabriel Batistuta: Cựu tiền đạo lừng danh một thời của Fiorentina, AS Roma từng khiến nhiều người ngạc nhiên khi chia sẻ: "Tôi không thích bóng đá, đó đơn thuần chỉ là công việc. Tôi thích chơi golf hay polo hơn". Sau khi giã từ sự nghiệp quần đùi áo số, Batigol càng có nhiều thời gian theo đuổi môn thể thao quý tộc. Theo tiết lộ từ một người bạn thân, vì mê golf, Batistuta từng có thời gian chuyển sang sinh sống tại Perth, Australia trước khi trở lại quê nhà Argentina năm 2007.

9. David Beckham: Không quá thường xuyên xuất hiện trên sân golf nhưng David Beckham lại là một tín đồ thực sự của môn thể thao quý tộc. Ở những sự kiện lớn như British Open (The Open Championships) hay Ryder Cup, cựu ngôi sao M.U và Real Madrid vẫn luôn dành sự quan tâm đặc biệt. Cách đây 5 năm, Becks từng thổ lộ, được chơi golf tại sân The Old Course (St Andrews, Scotland) là một trong 10 sự kiện đáng nhớ nhất anh từng thực hiện tại Vương quốc Anh.

8. Pep Guardiola: Mỗi dịp rảnh rỗi hoặc phải đối mặt với những áp lực trên băng ghế huấn luyện, Pep Guardiola thường tìm đến golf. Không chỉ để thỏa nỗi đam mê, chiến lược gia người Tây Ban Nha còn xem môn thể thao "đánh bóng vào lỗ" như một liều thuốc giúp giảm bớt stress.

7. Ronaldo: Với Ro béo, golf là môn thể thao yêu thích thứ hai của anh sau bóng đá. Từ khi còn khoác áo PSV Eindhoven, huyền thoại người Brazil vẫn thường cùng các chiến hữu vác gậy ra sân ở mỗi kỳ nghỉ. Hiện tại, golf càng trở nên phù hợp với Ronaldo bởi thân hình quá khổ của anh không dễ để chơi các môn thể thao khác. Trong những năm gần đây, Ro béo khá thường xuyên tham dự các giải golf bán chuyên nghiệp hoặc gây quỹ từ thiện như Brazilian Open hay World Celebrity Pro-Am.

6. Carlos Tevez: Tevez mê golf đến nỗi, anh từng ít nhất hai lần bỏ các trận đấu khi còn khoác áo Manchester City để trốn đi chơi môn thể thao "nhà giàu". Tại The Open 2012, tiền đạo người Argentina tiếp tục khiến nhiều người ngạc nhiên khi sẵn sàng xin làm chân "osin" caddy cho golf thủ đồng hương Andres Romero. Ngay cả khi thăng hoa trên sân bóng, Tevez cũng vẫn bị golf ám ảnh. Ở chiến thắng 6-1 của Man City trước Norwich mùa giải 2011/12, "El Apache" ăn mừng hat-trick bằng một cú swing không "đụng hàng".

5. Steven Gerrard: Phong cách điềm đạm của Gerrard thực sự rất thích hợp với golf. Chẳng thế mà cựu thủ quân Liverpool từng nằm trong nhóm những ngôi sao Premier League chơi môn thể thao quý tộc tốt nhất. Ở giải đấu từ thiện diễn ra cách đây 2 năm tại Bồ Đào Nha, Gerrard khiến người hâm mộ trầm trồ thán phục với một cú putt thành công từ khoảng cách gần 8 m.

4. Thomas Mueller: Trong giới quần đùi áo số tại Đức, chẳng mấy ai lại không biến đến tài chơi golf của Thomas Mueller. Mỗi dịp hè về, thay vì vi vu đến những thiên đường du lịch xa hoa, ngôi sao thuộc biên chế Bayern Munich thường có thói quen "ngồi đồng" hàng giờ trên sân golf. Golf thủ nổi tiếng người Đức Martin Kaymer từng nhận định hài hước. "Nếu Thomas bỏ bóng đá, tôi tin cậu ấy có thể đã hạ bệ cả Rory McIlroy".

3. Sir Alex Ferguson: Từ khi còn dẫn dắt M.U cho đến lúc lui về ở ẩn, Sir Alex xem golf như một thú vui không dễ từ bỏ. Ở tuổi thất thập, chiến lược gia vĩ đại người Scotland không còn đảm bảo sức khỏe để ra sân thi đấu thường xuyên nhưng ông vẫn luôn vui vẻ nhận lời tham dự các sự kiện bên lề của những giải golf lớn như Ryder Cup, The Open, PGA European Tour.

2. Gareth Bale: Cách đây 2 năm, Bale cùng bạn đánh cặp Bob Brydon từng xuất sắc vô địch giải golf Celebrity Cup tại Wales. Đó là thành quả xuất phát từ niềm đam mê và những nỗ lực tập luyện của ngôi sao thuộc biên chế Real Madrid mỗi dịp rảnh rỗi. Một người bạn của Bale từng tiết lộ, nếu không theo nghiệp quần đùi áo số, cầu thủ chạy cánh 28 tuổi có lẽ đã trở thành golf thủ chuyên nghiệp.

1. Wayne Rooney: Hình ảnh Rooney xuất hiện trên sân golf đã trở nên quá đỗi quen thuộc với người hâm mộ. "Gã Shrek" không chỉ biết chơi mà còn nằm trong nhóm những tay golf nghiệp dư hay nhất nhì giới cầu thủ bóng đá xứ sương mù. Năm 2013, Rooney từng xuất hiện khá ấn tượng trong một video về golf với Rory McIlroy nhằm quảng bá cho hãng thể thao Nike.

Thành Quảng