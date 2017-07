Cho đến khi tra được chiếc khóa số 8 vào tay Đỗ Hữu Thực, các chiến sỹ đồn Công an Đa Tốn, huyện Gia Lâm, Hà Nội đã xác định được vì sao kẻ mang lệnh truy nã đặc biệt, với khung hình phạt khi bị đưa ra xét xử cao nhất ở mức án tử hình lại “nhởn nhơ” đến hơn 4 năm ngoài xã hội.

Quyết định truy nã đặc biệt đối với Đỗ Hữu Thực và thời điểm đối tượng bị bắt

Trong đêm tối, sự hung tợn, sức khỏe và độ lỳ lợm của kẻ trốn truy nã đã khiến 2 trinh sát hình sự phải mất đến gần 10 phút mới bập được chiếc khóa số 8 vào tay y.

Gã bạn trai bất thường

“Chị Xuân có bạn trai mới!”… Thông tin ấy cứ âm ỉ lan truyền trong con xóm nhỏ ở xã Đa Tốn, huyện Gia Lâm. Nhiều người mừng cho người phụ nữ trên 40 tuổi này, vì bấy lâu nay, sau khi chia tay người chồng cũ, chị Xuân ở vậy cùng cô con gái gần 10 tuổi. Song cũng có người băn khoăn. Bạn trai gì mà thi thoảng mới xuất hiện, lại chỉ đến vào tối khuya, rồi tang tảng sáng lại phóng vù chiếc xe máy Wave màu xanh đã cũ đi mất. Ai hỏi, chị Xuân úp mở: “Anh ấy quê Thái Nguyên, hay phải đi làm ăn xa. Từng lỡ dở, chia sẻ được nên chúng tôi dựa vào nhau”.

Chuyện chỉ đơn giản như vậy, song với trinh sát hình sự và Cảnh sát khu vực Đồn Công an Đa Tốn, những biểu hiện bất thường về bạn trai của chị Xuân khiến các anh đặt dấu hỏi. Chị Xuân nói bạn trai của mình tên là Huy, quê Thái Nguyên nhưng tình cờ một lần, người này lại sử dụng giấy phép và bằng lái xe mang tên Lại Văn Ban, có dán chính ảnh của anh ta. Tìm hiểu sâu thêm về nhân thân người này, trinh sát hình sự Đồn Công an Đa Tốn biết được, anh ta từng sống nhiều năm ở Quảng Ninh và mới về Hà Nội được 3, 4 năm nay.

Lại Văn Ban chẳng đi làm ăn xa gì cả, mà di chuyển liên tục ở nhiều nhà trọ trên địa bàn Hà Nội. Một trong những “điểm đến” của Ban là hồ cá trên đường Nguyễn Xiển, quận Thanh Xuân, nơi anh ta thường ngủ qua đêm sau những chuyến “xe ôm” đường dài, hoặc khi… hết tiền. Trong cốp chiếc xe máy này, người đàn ông tên Ban cất trữ mấy bộ quần áo, khăn mặt, bàn chải, có vẻ như rất sẵn sàng cho những chuyến di chuyển.

Toàn bộ những dấu hiệu bất thường này đã được Ban chỉ huy Đồn Công an Đa Tốn phân tích, xác minh, đặc biệt tập trung vào những đối tượng đang bị truy nã. Đầu tháng 7-2017, các manh mối được khoanh dần và từ đó “bật” ra cái tên: Đỗ Hữu Thực (SN 1980), quê quán Chung Hội, Định Hóa, Thái Nguyên, tạm trú tại phường Hải Hòa, TP Móng Cái, Quảng Ninh. Lại Văn Ban - tức Đỗ Hữu Thực đang bị cơ quan CSĐT - Công an tỉnh Quảng Ninh ra Quyết định truy nã đặc biệt ngày 31-5-2012 về hành vi mua bán trái phép chất ma túy qua biên giới.

“Cuộc gặp” lúc nửa đêm

Một tình tiết mà sau này chị Xuân mới được biết về gã bạn trai trốn truy nã, mang tên giả. Đó là trước khi tìm đến với chị, Thực, hay Ban, hay cái tên giả nào khác, từng “đi lại” với một phụ nữ ở xã Kim Lan (Gia Lâm), cũng có hoàn cảnh giống chị. Thời điểm ấy, Thực cũng khoác vỏ bọc đi làm ăn xa, thi thoảng mới ghé nhà bạn gái và đều là lúc nửa đêm.

Sau khi có đủ cơ sở xác định bạn trai của chị Xuân là kẻ đang bị truy nã đặc biệt, phương án bắt giữ đối tượng đã được đồn Công an Đa Tốn báo cáo BCH CAH Gia Lâm, để xác lập chuyên án, với yêu cầu vừa bắt được Đỗ Hữu Thực, vừa đảm bảo an toàn cho lực lượng thực hiện nhiệm vụ, bởi ngoài ngoại hình vạm vỡ, không loại trừ khả năng tên này có “hàng nóng” trong quá trình trốn chạy.

Tối 19-7, nguồn tin trinh sát xác định, Đỗ Hữu Thực sẽ mò về khu vực hồ cá ở đường Nguyễn Xiển trong chốc lát, rồi sẽ sang chơi nhà bạn gái ở Đa Tốn. Toàn bộ BCH đồn Đa Tốn lập tức họp khẩn, huy động gần 10 cán bộ, chiến sỹ ở các tổ cảnh sát hình sự, cảnh sát khu vực, cảnh sát trật tự triển khai kế hoạch theo sát di biến động, bắt gọn đối tượng.

Chặt chẽ là vậy, song suýt chút thì trinh sát mất dấu Đỗ Hữu Thực, bởi gã luôn chạy xe máy với tốc độ không dưới 60 km/h. Qua cầu Thanh Trì, quãng 22h30, hướng chạy của chiếc xe Wave về Đa Tốn đã lọt vào tầm ngắm. Trực tiếp Thiếu tá Phạm Đình Tuấn - Trưởng đồn Đa Tốn và Thượng úy Lê Văn Thủy - Phó Trưởng đồn, chỉ huy 2 mũi ém các lối ra vào xã. Một tổ công tác khác cũng do chỉ huy đồn phụ trách, chặn kín các nẻo sang địa bàn giáp ranh.

23h cùng ngày, chiếc xe Wave do Đỗ Hữu Thực điều khiển thoắt ẩn thoắt hiện ở con ngõ nhỏ thôn Thuận Tốn, xã Đa Tốn. Ánh sáng không đủ, đường hẹp, nhưng quả “không hổ” là kẻ trốn truy nã, Thực phóng xe như đi giữa ban ngày. Vừa qua một khúc quanh, tên này lọt vào điểm phục kích của Thượng úy Lê Văn Thủy và trinh sát - Trung úy Nguyễn Tiến Dũng.

“Ơ các ông này, tôi vi phạm gì mà chặn xe đêm tối thế này”, Thực lớn tiếng khi bị chặn đường rồi rất nhanh, gã vứt xe máy, nhào thẳng định xô ngã Thượng úy Thủy nhằm tìm lối thoát, khi nghe tiếng hô dứt khoát “Cảnh sát hình sự đây”.

Tình huống này đã được dự liệu trước. Một cú xoạc trúng chân khiến vóc dáng to khỏe đổ huỵch ra đất. Thượng úy Lê Văn Thủy cùng trinh sát Dũng cùng lúc nhào vào, nhưng không dễ dàng khống chế ngay. Đỗ Hữu Thực vùng vẫy, có lúc văng xa cách 2 cán bộ công an gần 3m, song vừa lồm cồm nhổm dậy để chạy, hắn ta tiếp tục bị quặp chặt người.

“Lúc ấy, chuông điện thoại để trong túi quần réo liên tục nhưng tôi không thể nghe được để thông báo vị trí đang khống chế tên Thực. Bởi chỉ cần tích tắc lơi tay, gã sẽ vuột ra, chạy mất”, Thượng úy Thủy nhớ lại. Cuộc vật lộn diễn ra gần 10 phút thì mũi trinh sát do Thiếu tá Tuân ập đến. Chỉ tới lúc ấy, kẻ trốn truy nã mới chịu nằm im, sau khi còn tìm cách đập đầu xuống đất định tự thương.

Bị đưa về trụ sở Đồn Công an Đa Tốn, ban đầu, Đỗ Hữu Thực còn bai bải cãi không biết ai tên là Thực. Cho đến khi quyết định truy nã đặc biệt có ảnh hắn được trinh sát đưa ra, Thực mới chịu cúi đầu im lặng. Hỏi vì sao bị truy nã đặc biệt, Thực không mang theo vũ khí “phòng thân” như có đối tượng truy nã từng làm? Đối tượng lý giải, với một kẻ thường xuyên đi đêm trên đường, việc mang theo hung khí, vũ khí càng dễ bị phát hiện, nếu vô tình bị kiểm tra hành chính.

“Vũ khí” của Thực chính là bộ giấy tờ giả, cùng hành trang trong cốp xe, giúp hắn di chuyển nơi ở liên tục. Sau khi bắt đối tượng, đồn Công an Đa Tốn đã lập hồ sơ, báo cáo BCH CAH Gia Lâm và thông báo cho đơn vị ra quyết định truy nã biết. Chiều 20-7, Phòng CSĐT tội phạm về ma túy, Công an tỉnh Quảng Ninh đã đến tiếp nhận đối tượng để xử lý theo quy định của pháp luật.

Theo tài liệu của CQĐT Công an tỉnh Quảng Ninh, đối tượng Đỗ Hữu Thực nằm trong đường dây mua bán trái phép chất ma túy qua biên giới do Phòng CSĐT tội phạm về ma túy, Công an tỉnh Quảng Ninh phối hợp với Cục CSĐT tội phạm về ma túy, Bộ Công an xác lập chuyên án từ năm 2006 để đấu tranh triệt phá.

Năm 2012, đường dây này đã bị triệt phá với số lượng ma túy giao dịch lên tới hơn 30.000 bánh heroin. Quá trình điều tra, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Quảng Ninh đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với 147 đối tượng, trong đó có 35 đối tượng bị truy tố, xét xử với khung hình phạt cao nhất là tử hình; ra quyết định truy nã 38 đối tượng trong đó có rất nhiều đối tượng bị truy nã quốc tế (tính chất đặc biệt nguy hiểm). Đối tượng Đỗ Hữu Thực cũng được xác định là một trong những mắt xích quan trọng trong đường dây phạm tội này, với hành vi phạm tội “áp” khung hình phạt tử hình.

(*) Tên người liên quan đã được thay đổi