Theo thông tin mới từ Trung tâm điều hành tuyến cáp quang biển AAG, thời điểm khắc phục xong sự cố xảy ra ngày 18/2 với tuyến cáp này dự kiến là 8h ngày 7/4/2017. Như vậy, phải 10 ngày nữa dung lượng kênh truyền trên cáp AAG mới được khôi phục hoàn toàn.

Thông tin nêu trên vừa được đại diện một doanh nghiệp cung cấp dịch vụ Internet (ISP) tại Việt Nam cho biết.

Lần cáp AAG gặp sự cố vào ngày 18/2 là lần thứ hai trong năm 2017 và là lần thứ 11 tính từ năm 2014 đến nay tuyến cáp quang biển quốc tế này gặp sự cố hoặc được bảo trì (Ảnh minh họa. Nguồn: Internet)

Đại diện ISP này cho hay, theo thông tin mới được Trung tâm điều hành tuyến cáp quang biển quốc tế Asia America Gateway (AAG) cập nhật tới các ISP tại Việt Nam, dự kiến tàu sửa cáp sẽ đến vị trí cáp AAG bị lỗi vào lúc 1h sáng ngày 3/4/2017; mối hàn đầu tiên sẽ được hoàn thành vào 18h ngày 4/4/2017 và thời gian hoàn tất mối hàn cuối cùng là vào 8h sáng ngày 7/4/2017.

Ngay trước đó, vào chiều qua, ngày 27/3/2017, đại diện truyền thông của VNPT VinaPhone đã cho biết lý do thời gian khôi phục hoàn toàn dung lượng trên tuyến cáp AAG bị lùi so với lịch cũ là do tàu sửa cáp đến vị trí cáp lỗi chậm hơn kế hoạch.

Tuyến cáp quang biển quốc tế AAG có chiều dài 20.000 km và dung lượng thiết kế đạt đến 2 Terabit/giây, kết nối trực tiếp khu vực Đông Nam Á với Mỹ. Được chính thức đưa vào vận hành từ tháng 11/2009, tuyến cáp quang này bắt đầu từ Malaysia và kết cuối tại Mỹ, với các điểm cập bờ tại Mersing (Malaysia), Changi (Singapore), Sri Racha (Thái Lan), Tungku (Bruney), Vũng Tàu (Việt Nam), Currimao (Philippines), South Lantau (Hong Kong), Guam (Mỹ), Hawaii (Mỹ)... Nhánh cáp rẽ vào Việt Nam nằm trong đoạn S1 có chiều dài 314 km.

Kể từ khi được đưa vào khai thác cho đến nay, tuyến cáp quang biển AAG đã nhiều lần gặp sự cố khiến việc truy cập Internet từ Việt Nam đi quốc tế bị chập chờn, thậm chí có thời điểm rất khó tiến hành giao dịch. Trong năm 2016, đã có 4 lần cáp AAG gặp sự cố và được bảo trì, lần lượt vào các tháng 3, 6, 8 và đầu tháng 9/2016. Lần cáp AAG gặp sự cố vào ngày 18/2 là lần thứ hai trong năm 2017 và là lần thứ 11 tính từ năm 2014 đến nay tuyến cáp quang biển quốc tế này gặp sự cố hoặc được bảo trì.

Ở lần thứ hai trong năm nay gặp sự cố, Với sự cố xảy ra vào 17h15 ngày 18/2/2017, tuyến cáp quang biển AAG bị đứt vào 17h15 ngày 18/2 tại cáp nhánh cập bờ khu vực Hong Kong, ảnh hưởng lưu lượng Internet kết nối từ TP.HCM đi quốc tế trên tuyến cáp, làm giảm tốc độ truy nhập Internet tại một số thời gian cao điểm. Ngay sau khi tuyến cáp bị đứt, các doanh nghiệp cung cấp dịch vụ Internet (ISP) tại Việt Nam đều đã triển khai các phương án để giảm thiểu mức độ ảnh hưởng đến chất lượng dịch vụ cung cấp cho các khách hàng.

Tiếp đó, vào ngày 22/2/2017, kế hoạch sửa tuyến cáp AAG đã được Trung tâm điều hành tuyến cáp thông báo. Theo kế hoạch được đưa ra tại thời điểm đó, đơn vị này dự kiến tàu sửa chữa cáp sẽ đến vị trí lỗi vào khoảng hơn 16h ngày 23/3/2017; mối hàn đầu tiên sẽ được hoàn thành vào 6h04 sáng ngày 25/3/2017 và thời gian hoàn tất mối hàn cuối cùng là vào 16h04 ngày 27/3/2017.

Đánh giá về mức độ ảnh hưởng của sự cố đứt cáp biển AAG lần này với việc truy cập Internet quốc tế của người dùng Việt Nam, trong chia sẻ với ICTnews vào ngày 19/2/2017, ông Vũ Thế Bình, Tổng thư ký Hiệp hội Internet Việt Nam (VIA) cho rằng: “Khi tuyến cáp AAG vốn cung cấp hơn phân nửa dung lượng Internet Việt Nam bị sự cố, chắc chắn Internet Việt Nam ít nhiều có bị ảnh hưởng. Tuy nhiên, mức độ ảnh hưởng đến đâu phụ thuộc nhiều vào sự sẵn sàng của các ISP và thời điểm sự cố. Lần này, cũng rất may là sự cố vào cuối tuần, có thể coi là thấp điểm và đúng lúc các ISP đang chú ý đưa cáp APG vào hoạt động, trong khi vẫn ở trong tình trạng ứng phó với sự cố của IA, cho nên tôi cho rẳng ảnh hưởng sẽ không lớn”.

Vân Anh