VTV6 vừa mới tổ chức chương trình kỷ niệm 10 năm nhân ngày ra mắt kênh truyền hình dành cho giới trẻ.

10 năm trước, ngày 29/4/2007, VTV6 lần đầu tiên ra mắt tại Việt Nam. Đây là kênh truyền hình dành cho giới trẻ. Ở thời điểm đó, VTV6 được cho là sự thử thách đối với VTV.

Giám đốc kênh VTV6 Tạ Bích Loan và các đồng nghiệp ở VTV6.

Khi VTV6 ra đời cũng là lần đầu tiên truyền hình quốc gia phát triển khái niệm tương tác đa chiều mà ở đó khán giả không chỉ là đối tượng tiếp nhận thông tin, thưởng thức chương trình mà còn trực tiếp tham gia vào quá trình sản xuất của VTV6. Năm 2007 cũng là thời điểm bắt đầu trào lưu của các mạng xã hội. Đây chính là nền tảng tốt để VTV6 xây dựng một kênh truyền hình tương tác.

Ấn tượng hơn, ngay từ đầu, format toàn bộ các chương trình của VTV6 đều là sáng tạo của đội ngũ biên tập viên, phóng viên trẻ VTV6 khi ấy chỉ vỏn vẹn 20 người. Sức trẻ, niềm đam mê bên trong mỗi người truyền nhiệt cho nhau. Tất cả hăm hở lao vào việc bằng tất cả “lửa” bên trong mình.

Những nhân vật truyền lửa của VTV6.

10 năm trôi qua, VTV6 giờ đây thật sự trưởng thành. Con số 20 người ngày ấy giờ đã là hơn 100 người, sóng VTV6 cũng được phủ kín 24h/24h với những dải giờ hấp dẫn, dung hòa giữa tính giải trí và tính giáo dục, chính luận.

Nhiều chương trình của VTV6 đã được nhận giải thưởng cao trong các cuộc thi: Biển đảo của chúng ta đạt giải A Giải Báo chí quốc gia, Đối thoại trẻ đoạt giải B, C & Khuyến khích; Hoài bão Hồ Chí Minh đoạt giải B; Quạt cho phong trào lớn mạnh đoạt giải C; Khi người ta trẻ đoạt giải Khuyến khích), Tôi yêu Hà Nội (giải C báo chí Toàn quốc về 1.000 năm Thăng Long – Hà Nội), Huy chương Vàng Liên hoan truyền hình toàn quốc (Giai điệu tự hào, Đối thoại trẻ, Thông điệp tuổi 20, Điểm nóng, Sáng tạo học trò).

Điểm nóng lọt vào chung kết Giải thưởng truyền hình Japan Prize 2012. Đặc biệt, Ngôi sao ước mơ vinh dự nhận giải ABU (Hiệp hội Phát thanh Truyền hình châu Á Thái Bình Dương) năm 2013; Phim tài liệu “Những người ở lại trong lòng đất” vinh dự trở thành tác phẩm đầu tiên của Việt Nam được trình chiếu tại INPUT 2017...

Những chương trình tương tác cũng được nâng lên ở một cấp độ mới. Trong những chương trình như Bữa trưa vui vẻ, Dòng thời cuộc, 60 phút mở,… khán giả có thể tương tác trực tiếp với chương trình qua fanpage, và ý kiến/gợi ý của họ được cập nhật ngay lập tức. Êkip làm chương trình có thể thay đổi nội dung theo ý khán giả ngay tại thời điểm phát sóng.

VTV6 đã tròn 10 năm.

Bật mí về kế hoạch 2017, nhà báo Tạ Bích Loan – giám đốc kênh VTV6 chia sẻ: “VTV6 sẽ cố gắng bắt kịp sự thay đổi của khán giả trong thời đại số hóa truyền thông, đồng thời xây dựng chiến lược mới phát triển về nội dung số.

Bên cạnh đó, VTV6 tiếp tục là là nơi truyền lửa mang những ý tưởng, những chân dung thành công trong cuộc sống đến đông đảo cộng đồng, giúp cho mọi người thêm nguồn cảm hứng và nhiệt huyết để tin vào chính mình, qua đó nỗ lực mang lại những điều tốt đẹp cho bản thân và đất nước.

VTV6 sẽ là kênh truyền hình tương tác vì thế hệ trẻ Việt Nam. Bởi vì suy cho cùng, đất nước sẽ nằm trong tay của thế hệ trẻ, và thế hệ trẻ đó có được trang bị sức mạnh về trí tuệ và tinh thần cũng như kĩ năng để nắm bắt và làm chủ cuộc chơi trong thời gian tới hay không là điều chúng tôi quan tâm"./.

Đào Bích/VOV.VN