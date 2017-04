Trang Wonders List mới đây công bố top 10 mỹ nhân đẹp nhất thế giới năm 2017 dựa trên các tiêu chí như sự nổi tiếng, vẻ ngoài quyến rũ và thành công của họ.

10. Taylor Swift (28 tuổi) là một trong những cái tên đình đám nhất của làng giải trí Mỹ và thế giới. Không chỉ thành công với sự nghiệp âm nhạc, nữ ca sĩ kiêm nhạc sĩ, diễn viên còn được nhiều người yêu mến nhờ ngoại hình đẹp như người mẫu. Cô sở hữu chiều cao ấn tượng 1,78 m. Ảnh: Reddit.

9. Indiana Evans (27 tuổi) là nữ diễn viên, ca sĩ kiêm nhạc sĩ xinh đẹp người Australia. Cô được nhớ đến với vai diễn Bella Hartley trong phim H2O: Just Add Water và Emmaline Robinson trong phim Blue Lagoon: The Awakening. Ảnh: SuWall.

8. Liza Soberano (19 tuổi) từng gây bất ngờ khi xếp thứ 2 trong danh sách 10 mỹ nhân đẹp nhất thế giới năm 2016. Năm nay, bông hồng lai Philippines - Mỹ được vinh danh ở vị trí thứ 8. Ngoài sự nghiệp diễn xuất thành công, Soberano hiện giữ vai trò đại diện cho thương hiệu mỹ phẩm nổi tiếng Maybelline. Ảnh: Blogspot.

7. Kate Upton (25 tuổi) là cái tên không thể thiếu trong các bảng xếp hạng mỹ nhân gợi cảm hay nóng bỏng nhất. Với chiều cao 1,78 m, số đo ba vòng đáng mơ ước 84-63-92, "thiên thần" Victoria’s Secret dần khẳng định chỗ đứng của mình trong làng mốt quốc tế. Ngoài ra, người đẹp Mỹ còn là tay đua ngựa cự phách và diễn viên triển vọng. Ảnh: Sport Illustrated.

6. Im Jin-ah (26 tuổi) được biết tới với nghệ danh Nana trong nhóm nhạc After School của xứ sở kim chi. 9X từng ghi dấu ấn với các vai diễn trong phim Hàn Quốc, Trung Quốc. Những năm gần đây, cô luôn giữ thứ hạng cao trong các danh sách nghệ sĩ đẹp nhất thế giới. Ảnh: Sure.

5. Lyndsy Fonseca (29 tuổi) được xướng tên trong Maxim Hot 100 trong 2 năm liên tiếp. Cô là một trong những nữ diễn viên người Mỹ xinh đẹp nhất. Sau khi gây ấn tượng với vai diễn đầu tay trong phim truyền hình nhiều tập The Young and the Restless, Lyndsy trở thành diễn viên được săn đón. Ảnh: Theplace2.

4. Fahriye Evcen (30 tuổi) là nữ diễn viên mang hai dòng máu Thổ Nhĩ Kỳ và Đức. Phụ nữ đẹp nhất Thổ Nhĩ Kỳ nổi tiếng nhất với vai diễn Necla Tekin trong phim truyền hình Yaprak Dökümü. Fahriye thông thạo các thứ tiếng Thổ Nhĩ Kỳ, Đức, Anh và Tây Ban Nha. Ảnh: Pinterest.

3. Dakota Johnson (27 tuổi) nổi tiếng trên toàn thế giới khi đảm nhận vai nữ chính trong phim Fifty Shades of Grey vào năm 2015. Cô tiếp tục đảm nhận vai diễn này trong 2 phần còn lại Fifty Shades Darker (2017) và Fifty Shades Freed (2018). Dakota đi diễn thời trang từ năm 12 tuổi, song hiện cô tập trung cho sự nghiệp diễn xuất. Ảnh: MarieClaire.

2. Alexandra Daddario (30 tuổi) được Wonders List đánh giá là mỹ nhân có đôi mắt đẹp nhất trong danh sách. Vẻ đẹp của nữ diễn viên người Mỹ là sự hòa quyện giữa các quốc gia Italy, Ireland, Hungary, Đức và Anh. Ngoài hình tượng gợi cảm, Daddario còn được mệnh danh là ngôi sao sở hữu đôi mắt đẹp nhất thế giới. Ảnh: Goodfon.

1. Irene Esser (26 tuổi) là nữ diễn viên, người mẫu xinh đẹp từng giành ngôi Á hậu 2 tại cuộc thi Hoa hậu Hoàn vũ 2012. Cô được mệnh danh là "tuyệt sắc giai nhân" nhờ sở hữu gương mặt hoàn hảo cùng vóc dáng nóng bỏng. Đó cũng là lý do Wonders List chọn Esser cho vị trí mỹ nhân đẹp nhất thế giới năm 2017. Ảnh: Wordpress.

Thu Thảo