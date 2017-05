Sau 6 tháng liên tiếp dưới sự thống trị của Toyota Vios, BXH 10 mẫu xe bán chạy nhất tháng tại Việt Nam đã có chủ mới với cái tên Ford Ranger.

Theo số liệu thống kê từ Hiệp hội các nhà Sản xuất Ô tô Việt Nam (VAMA), với doanh số bán 1.167 xe, Ford Ranger đã chính thức trở thành mẫu xe bán chạy nhất trong tháng 4/2017. Sự vươn lên của Ford Ranger đã chấm dứt chuỗi 6 tháng liên tiếp xếp thứ nhất trong BXH 10 mẫu xe bán chạy nhất tháng tại thị trường Việt Nam của mẫu sedan Toyota Vios.

Ford Ranger, mẫu xe bán chạy nhất tại thị trường Việt Nam trong tháng 4/2017

Đáng chú ý trong tháng 4/2017, Toyota Vios đã tụt xuống vị ví thứ 3 với chỉ 1.081 xe bán ra. Xếp thứ 2 trong BXH 10 mẫu xe bán chạy nhất tháng 4/2017 là một cái tên khác đến từ Toyota, Toyota Fortuner với doanh số bán 1.133 xe.

Đáng chú ý trong BXH 10 mẫu xe bán chạy nhất tháng 4/2017 có sự góp mặt của một cái tên rất mới là Chevrolet Colorado. Trong tháng này, mẫu bán tải này đứng thứ 10 với doanh số 339 xe.

Sự vươn lên của Ford Ranger hay sự xuất hiện của Chevrolet Colorado được xem là sự phản ánh đúng những gì đang diễn ra trên thị trường xe hơi Việt Nam, khi với thuế nhập khẩu chỉ 5% (ô tô dưới 9 chỗ là 30%) cùng phí trước bạ 2% (ô tô con là 10%) và lại được sử dụng như xe con, dòng xe bán tải đang là sự lựa chọn của rất nhiều khách hàng.

Số liệu thống kê sơ bộ từ Tổng cục Hải quan cho thấy từ ngày 01/01/2017 đến ngày 15/3/2017 cả nước nhập khẩu 3,9 nghìn chiếc xe bán tải nguyên chiếc (xe pickup), trị giá 76 triệu USD, tăng nhẹ 0,8% về lượng, giảm nhẹ 1,7% về trị giá so với cùng thời gian năm 2016. Đáng chú ý phần lớn trong số 3,9 nghìn chiếc xe bán tải nguyên chiếc được nhập về nước ta chủ yếu có xuất xứ từ Thái Lan, với tỷ lệ 99,6%.

Về giá, trong năm 2017, xe bán tải được nhập về Việt Nam có mức giá bình quân theo khai báo hơn 19 nghìn USD/chiếc, thấp hơn khá nhiều nếu đem so với các dòng xe SUV hay sedan.

Một số liệu đáng chú ý khác từ VAMA, trong tháng 4/2017, doanh số bán hàng của toàn thị trường đạt 21.942 xe (giảm 18% so với tháng 3/2017 và giảm 15% so với tháng 4/2016).

Trong 21.942 xe bán ra co 10.705 xe du lịch; 9.562 xe thương mại và 1.675 xe chuyên dụng. Sản lượng của xe lắp ráp trong nước đạt 16.453 xe, giảm 10% so với tháng trước và số lượng xe nhập khẩu nguyên chiếc là 5.489 xe, giảm 35% so với tháng trước.

BXH 10 mẫu xe bán chạy nhất tháng 4/2017:

1. Ford Ranger: 1.167 xe

2. Toyota Fortuner: 1.133 xe

3. Toyota Vios: 1.099 xe

4. Toyota Innova: 905 xe

5. Kia Morning: 903 xe

6. Mazda 3: 803 xe

7. Mazda CX-5: 549 xe

8. Kia Cerato: 412 xe

9. Honda City: 385 xe

10. Chevrolet Colorado: 339 xe

Theo VTV