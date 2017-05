KeyOne có nhiều điểm hấp dẫn mà iPhone 7 không có như bàn phím QWERTY với phím tắt, khả năng cuộn trang độc đáo...

Trong lần trở lại này, BlackBerry mang đến một chiếc di động chạy Android 7.0, trang bị bàn phím vật lý với thiết kế vỏ kim loại sành điệu. Mashable gọi nó là chiếc BlackBerry tốt nhất trong nhiều năm nay và khẳng định đây lẽ ra là chiếc di động hãng nên ra mắt vài năm về trước.

Tất nhiên, sản phẩm này không hoàn hảo. Có rất nhiều điểm nó thua kém so với iPhone nhưng cũng có không ít lý do để bạn quẳng chiếc iPhone của mình đi và tìm kiếm một trải nghiệm mới mẻ với KeyOne. Mashable đưa ra 10 lý do người dùng nên chọn KeyOne thay vì iPhone.

Bàn phím QWERTY

Đây là lý do lớn nhất để bạn chọn mua KeyOne. Nó có một bàn phím thực sự tốt nếu bạn làm quen với nó. Bàn phím ảo hiện nay cho khả năng gõ nhanh và chính xác nhưng nó không mang lại cảm giác đặc biệt như bàn phím QWERTY. Nếu thích bàn phím của Passport hay Priv, bạn cũng sẽ thích bàn phím của KeyOne.

Màn hình đẹp

Trong khi smartphone phổ thông ngày một dài hơn, màn hình 4,5 inch với tỷ lệ 3:2 của KeyOne trở nên đặc biệt. Mặc dù có độ phân giải không cao bằng phần lớn di động cao cấp hiện nay, màn hình này khá sáng và sắc nét.

Cuộn trang với bàn phím

Không có trackball hay trackpad nhưng bàn phím của KeyOne hỗ trợ cử chỉ giống như trên Priv. Người dùng có thể vuốt bàn phím để cuộn trang khi duyệt web hoặc trong ứng dụng, vuốt sang trái, phải để chuyển đổi các màn hình chủ.

Phím Space là cảm biến vân tay

Không giống nhiều smartphone đặt cảm biến vân tay ở mặt lưng, BlackBerry đặt nó bên dưới phím Space một cách thông minh. Tốc độ của nó cũng thực sự đáng nể. Theo Mashable, nó còn nhanh hơn cả Touch ID trên iPhone 7 và điện thoại Pixel.

Mỗi phím đều biến thành phím tắt

Một lợi thế nữa của bàn phím QWERTY chính là phím tắt, rất nhiều phím tắt. Mỗi phím trên bàn phím này đều có thể được lập trình để mở một ứng dụng bằng cách nhấn hoặc nhấn giữ. Chẳng hạn, bạn có thể sẽ thích đặt phím G để mở Gmail, I để mở Instagram hay F cho Facebook. Có đến 52 shortcut hữu ích cho bạn để đặt. Đồng nghĩa, bạn có thể soạn thảo email hoặc cài đặt sự kiện vào lịch chỉ bằng một cú nhấn tay.

Android 7.1.1 Nougat và Google Assistant

KeyOne chạy phiên bản Android thời thượng nhất, hỗ trợ Google Assistant. Có bao nhiêu smartphone hiện nay, ngoài điện thoại Pixel chạy Android 7, ngay cả khi nền tảng này ra mắt gần một năm nay? Theo Google, chỉ có 7,1% thiết bị Android đã cài đặt Nougat, tính đến này 2/5.

Hiệu năng ổn

BlackBerry là để dành cho email, không phải chơi game. Cấu hình của KeyOne không thể sánh được so với Galaxy S8 hay Pixel nhưng thừa đủ để chơi những game đồ họa 3D như Asphalt Xtreme. Facebook hay Snapchat? Không vấn đề.

Siêu bảo mật

Điện thoại của BlackBerry luôn nằm trong nhóm bảo mật nhất thế giới. Nếu nó đủ bảo mật cho chính phủ, nó chắc chắn đủ bảo mật cho bạn. KeyOne và những di động Android gần đây của BlackBerry đều tích hợp phần mềm DTEK, có thể kiểm soát chặt chẽ ứng dụng nào truy cập vào camera, microphone hay vị trí của bạn và đưa ra cảnh báo các cấp độ bảo mật.

Pin tuyệt vời

KeyOne sử dụng pin 3.505 mAh, lớn hơn Galaxy S8+, Google Pixel XL (3.500 mAh) và iPhone 7 Plus (2.900 mAh). Với cấu hình không quá mạnh, màn hình vừa phải, nó thực sự vô địch ở thời lượng pin so với những model kể trên.

Model này cũng trang bị sạc nhanh, cho phép sạc 80% trong vòng 35 phút.

Giắc cắm tai nghe

Người dùng sẽ hạnh phúc hơn khi không phải sử dụng các bộ chuyển hay tai nghe Bluetooth gây tốn pin với KeyOne. Loại bỏ giắc cắm tai nghe là xu hướng của tương lai nhưng nhiều người vẫn không thể chấp nhận chuyện này.

Đức Nam