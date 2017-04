Nếu phạm lỗi không giữ khoảng cách an toàn, đi không đúng quy định của biển báo hay vạch kẻ đường... bạn có thể nộp phạt trực tiếp cho cảnh sát giao thông.

Điều 56 Luật Xử lý vi phạm hành chính quy định xử phạt vi phạm hành chính không lập biên bản được áp dụng trong các trường hợp xử phạt cảnh cáo hoặc phạt tiền đến 250.000 đồng đối với cá nhân, và 500.000 đồng đối với tổ chức.

Do đó, tài xế ôtô sẽ bị phạt trực tiếp mà không phải ra kho bạc nộp. Người xử phạt phải xé biên lai (do Bộ Tài chính in) trao cho tổ chức hoặc cá nhân vi phạm.

Theo Nghị định 46, những vi phạm của cá nhân có mức phạt dưới 250.000 đồng bao gồm:

- Không chấp hành hiệu lệnh, chỉ dẫn của biển báo hiệu, vạch kẻ đường.

- Chuyển hướng không nhường quyền đi trước cho: Người đi bộ, xe lăn của người khuyết tật qua đường tại nơi có vạch kẻ đường dành cho người đi bộ; xe thô sơ đang đi trên phần đường dành cho xe thô sơ.

- Chuyển hướng không nhường đường cho: Các xe đi ngược chiều; người đi bộ, xe lăn của người khuyết tật đang qua đường tại nơi không có vạch kẻ đường cho người đi bộ.

- Khi dừng xe, đỗ xe không có tín hiệu báo cho người điều khiển phương tiện khác biết.

- Khi đỗ xe chiếm một phần đường xe chạy không đặt ngay báo hiệu nguy hiểm theo quy định.

- Không gắn biển báo hiệu ở phía trước xe kéo, phía sau xe được kéo; điều khiển xe kéo rơ moóc không có biển báo hiệu theo quy định.

- Không giữ khoảng cách an toàn để xảy ra va chạm với xe chạy liền trước hoặc không giữ khoảng cách theo quy định của biển báo hiệu “Cự ly tối thiểu giữa hai xe”.

- Không tuân thủ các quy định về nhường đường tại nơi đường bộ giao nhau.

- Bấm còi trong đô thị và khu đông dân cư trong thời gian từ 22 giờ ngày hôm trước đến 5 giờ ngày hôm sau, trừ các xe ưu tiên đang đi làm nhiệm vụ theo quy định.

- Không thắt dây an toàn (tại vị trí có trang bị dây an toàn) khi xe đang chạy./.

Theo VNE