Theo Huffington Post, tháng 3 là dịp để mọi người tôn vinh phái đẹp, đặc biệt là tình đoàn kết giữa những người phụ nữ.

Beyonce - Nicki Minaj: Theo Huffington Post, sự kết hợp của hai ngôi sao này đem lại thành công kỳ diệu. Hai nữ nghệ sĩ da màu luôn sẵn lòng giúp đỡ, hỗ trợ đạo cụ cho nhau bất cứ khi nào có thể. Họ đã cùng phát hành một trong những ca khúc nổi tiếng nhất năm 2015 - Feeling Myself.

Diane Guerrero - Jackie Cruz: Hai nữ diễn viên gặp nhau qua bộ phim Orange is the New Black của Netflix vào năm 2013, nhanh chóng trở thành bạn thân. Họ đều thẳng thắn bày tỏ quan điểm trên các phương tiện truyền thông về nữ quyền và vấn đề nhập cư trái phép.

Viola Davis - Meryl Streep: Họ là hai trong số những nữ diễn viên tài năng nhất Hollywood và cũng là bạn thân ngoài đời thực. Thông qua sự nghiệp của mình, cả hai đã cho thấy những vai trò mới của phái đẹp trên 40 tuổi và phụ nữ da màu.

Patrisse Cullors, Alicia Garza, Opal Tometi: Họ là những người bạn, sáng tạo ra phong trào "Vấn đề cuộc sống người da đen". Cả ba đã cùng nhau đem lại cho mọi người nhận thức về sự tàn bạo của cảnh sát và nạn phân biệt chủng tộc có hệ thống ở Mỹ.

Blac Chyna - Amber Rose: Cả hai có tình bạn chân thành và đáng yêu nhất ở Hollywood. Họ từng bị xua đuổi vì đơn thuần là những cô gái yêu hip hop. Hai nghệ sĩ này cùng nhau xây dựng sự nghiệp, gặt hái thành công thông qua các phương tiện thông tin đại chúng.

Jen Richards - Angelica Ross: Cặp bạn thân nổi tiếng qua series Her Story - chương trình có nội dung về việc thiếu các phương tiện thông tin truyền thông, dành cho phụ nữ chuyển giới với xuất thân, hoàn cảnh khác nhau. Sự cộng tác của cả hai đã đem lại kết quả là những cuộc đối thoại quan trọng và mạnh mẽ đại diện cho người chuyển giới.

Joyce Scott - Sandy Allen: Cả hai đều là những người bạn tri kỉ, nhà hoạt động vì cộng đồng ở Washington, Mỹ. Bi kịch đều có cháu bị giết trong các vụ bạo lực đường phố đã dấy lên niềm đam mê của họ với các hoạt động cộng đồng.

Yvonne Orji - Issa Rae: Hai cô gái quen nhau qua mạng vào năm 2008, khi Orji đăng video lên YouTube, còn Issa Rae chuẩn bị cho việc tạo ra series nổi tiếng Awkward Black Girl. Cả hai đều là những người năng động và là biểu tượng của tình bạn phụ nữ da màu trên truyền hình.

Phoebe Robinson - Jessica Williams: Hai diễn viên hài, bạn thân lâu năm đều là người dẫn chương trình cho một chương trình thảo luận về mọi vấn đề, từ nạn phân biệt chủng tộc cho đến vẻ đẹp của Michael Fassbender.

Laverne Cox - Janet Mock: Hai người có những bước tiến lớn trong vài năm gần đây về các hoạt động giúp đỡ người chuyển giới, đặc biệt là phụ nữ da màu. Họ đều dùng ảnh hưởng và tiếng nói của mình trong làng giải trí để truyền tới cộng đồng những thông điệp của người chuyển giới.

Ánh Hoàng