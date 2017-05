Dưới đây là danh sách những chiếc xe thể thao tốt nhất mà bạn có thể mua với giá thấp hơn 30.000 USD.

Bỏ qua những lời phàn nàn gần đây về cặp sinh đôi của Toyota và Subaru về việc cần máy tăng áp do thiếu công suất, thì Toyota 86/Subaru BRZ vẫn là một biểu tượng khó bị đánh bại. Hợp tác lần này giữa hai hãng xe đã đánh dấu sự trở lại của những chiếc xe thể thao trọng lượng nhẹ, chú trọng về tốc độ và sự cân bằng. Không chỉ gây ấn tượng lắm với động cơ 200 mã lực và mô-men xoắn 150 lb-ft, cả hai chiếc xe BRZ và 86 đều có những cải tiến làm hài lòng khách hàng. Chiếc Subaru có giá khởi điểm chỉ khoảng 25.495 USD trong khi chiếc Toyota có giá vào khoảng 26.255 USD.

Đối với chiếc xe có công suất tương đương Toyota 86 và Subaru BRZ, chiếc Ford Fiesta ST mang đến cảm giác nhanh hơn, thú vị hơn. Lý do bởi tỷ lệ giống nhau của chiếc ST so với những chiếc go-karrt, động cơ cùng sử dụng tua-bin tăng áp. Chính những điều này đã nâng tầm chiếc xe lên một tầm cao khác so với bất kì chiếc xe nào ngoài thị trường, nhưng điểm thú vị nhất ở chiếc xe không chỉ có thế. Khi cua xe với vận tốc khoảng 50km/h, chiếc xe tạo ra tốc độ tương đương với tốc độ của chiếc xe khác ở vận tốc lớn hơn. Chiếc xe có giá khởi điểm chỉ từ 21.240 USD

Tương tự như Fiesta có thể kể đến Ford Focus ST. Với vẻ ngoài cồng kềnh hơn Fiesta, chiếc Focus ST bù đắp khiếm khuyết của mình bởi nguồn điện bổ sung. Với động cơ 252 mã lực và mô-men xoắn 270 lb-ft, chiếc xe hoàn toàn làm lu mờ vẻ ngoài kém nhanh nhẹn của mình. Thực tế, vài người có thể thích dáng vẻ thô ráp của Focus ST cỡ lớn hơn, chiếc xe tạo thách thức cho người lái trong việc khai thác hết tiềm năng của nó. Focus ST cũng thân thiện với gia đình hơn Fiesta. Giá chỉ từ 24.775 USD.

Có lẽ không có chiếc xe thể thao nào trên hành tinh tốt hơn Mazda MX-5 Miata, với giá cả rất phải chăng. Có người có thể nghĩ chiếc Toyota 86 và Subazu BRZ thiếu công suất, bởi Miata chỉ có mã lực 155 và mô-men xoắn lực đẩy 148 lb-ft, nhưng thế là quá đủ cho những đường cua đẹp mắt. Phiên bản cao cấp có giá từ 24.915 USD. Và may mắn thay, phiên bản mui trần không làm dòng xe rơi vào danh sách đắt đỏ, nhưng MSRP có mức khởi đầu 31.555 USD không phải kỳ lạ.

Xứng đáng có vị trí trong danh sách này là Fiat 124 Spider, nhưng không phải Fiat cũ mà Fiat 124 Spider Abarth mới là chiếc xe xứng đáng với số tiền chúng ta bỏ ra (khoảng 28.000 USD mỗi chiếc). Công suất từ động cơ tăng áp mini 1.4 lít dưới nắp ca-pô vẫn còn giới hạn với mô-men xoắn 184 lb-ft đi cùng với công suất 164 mã lực, sự chuyển đổi này đã làm nên một Abarth rất đẹp mắt. Giá khởi điểm từ 28.195 USD cho xe mui trần hiệu suất của Fiat

Chiếc xe tiếp theo trong danh sách là bản cải tiến của hai phiên bản xe đua đỉnh nhất của Subaru: Sabura WRX gấy ấn tượng mạnh mẽ với sự xuất hiện của nó. Động cơ boxer 2.0 lít có công suất 268 mã lực và mô-men xoắn 258 lb-ft, với bộ dẫn động bốn bánh. Dù thua xa động cơ 305 mã lực và mô-men xoắn 290 lb-ft của WRX STI, nhưng phiên bản này có đường cua thành thạo không kém gì xe có động cơ khỏe hơn. Chiếc Subaru WRX có giá từ 26.695 USD.

Và tất nhiên, danh sách xe thể thao sẽ không thể hoàn thành mà thiếu Volkswagen Golf GTI. Đây là cái nôi của dòng xe thể thao, GTI tiếp tục trở thành ví dụ tiêu biểu của những chiếc xe giá cả phải chăng. Có những ý kiến cho rằng GTI đáng mua hơn chiếc Golf R, nhưng chúng ta sẽ bàn về điều này trong một dịp khác. Volkswagen luôn có cách để tạo nên một chiếc xe có tốc độ cao và thân thiện với người dùng (dựa trên phiên bản Golf cách đây 40 năm). Chiếc xe có giá từ 25.595 USD.

Phiên bản bốn xi-lanh của Chevrolet Camaro bị đánh giá là thiếu sức mạnh và quá nặng cân, nhưng với Ford Mustang cơ bắp bốn xi-lanh, chiếc Camar0o đã chứng minh điều ngược lại. Chiếc Camaro được trang bị ống nạp năng lượng từ một động cơ tăng áp 2.0 lít, có công suất 275 mã lực và mô-men xoắn 295 lb-ft, thúc đẩy phiên bản mui trần này đạt vận tốc 60km/h trong khoảng 5,5 giây. Giá hợp lý trong khoảng 25.905 USD.

Giống Camaro, Ford Mustang sử dụng một bộ tăng áp để tạo ra năng lượng. Chiếc 2.3-lít này tương đương với chiếc Focus RS, công suất 310 mã lực và mô-men xoắn 320 lb-ft, đạt vận tốc 60km/h trong khoảng 5,5 giây. Có lẽ đúng khi cho rằng đây là V8 hoặc bust trong hình hài một chiếc xe cơ bắp như Mustang. Khác chăng là chiếc Mustang này có giá phải chăng hơn, chỉ từ 26.195 USD.

Và cuối cùng, Honda Civic Si mới dễ dàng lọt vào danh sách này. Phiên bản gần đây của Si không hề gây ấn tượng, và Honda hy vọng lần này sẽ tạo nên sự thay đổi. Si sử dụng cùng động cơ turbo 1,5 lít có sẵn trong các dòng xe còn lại của Civic, với công suất lên đến 205 mã lực và momen xoắn 192 lb-ft. Nó cũng được nâng cấp hiệu suất nhằm mục đích nâng cao trải nghiệm. Giá cả được kỳ vọng ngang bằng với Ford Focus ST.

CTV Thu Thủy/VOV.VN