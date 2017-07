Cùng tham khảo 10 cách bày tỏ tình yêu đôi lứa trong tiếng Anh thay cho câu nói quen thuộc "I love you".

I’m crazy about you = Tôi phát điên vì em.

You’re the love of my life = Em là tình yêu của đời tôi.

You’re everything to me = Em là mọi thứ với tôi.

You mean the world to me = Em là cả thế giới đối với tôi.

You’re the light of my life = Em là ánh sáng của đời tôi.

I’m head over heelsfor you = Tôi say mê em.

I adore you so much = Tôi say đắm em.

You’re special to me = Em rất đặc biệt với tôi.

I can’t live without you = Tôi không thể sống thiếu em.

You fill my heart = Em đã lấp đầy trái tim tôi.

Nguyễn Thảo