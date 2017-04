Những bức ảnh con sao Hollywood có giá từ 1 đến 14 triệu USD được bán độc quyền cho các tạp chí ngay khi em bé vừa chào đời.

Tháng 8/2008, sau khi sinh hai bé sinh đôi Knox Leon và Vivienne Marcheline Jolie-Pitt, rất nhiều tạp chí đã săn đón vợ chồng Angelina Jolie và Brad Pitt để mua bức ảnh đầu tiên của hai nhóc tì. Cuối cùng Pitt-Jolie quyết định bán ảnh hai con cho hai tạp chí People và Hello! với giá 14 triệu USD rồi tặng toàn bộ số tiền này cho quỹ từ thiện Jolie-Pitt. Đây là bức ảnh đắt nhất của con sao Hollywood được bán độc quyền cho tạp chí. (Ảnh: People)

Tháng 2/2008 siêu sao ca nhạc Jennifer Lopez sinh đôi hai bé Maximilian David và Emme Maribel Munĩz. People đã trả 6 triệu USD để phát hành độc quyền ảnh của hai bé song sinh mới chào đời. (Ảnh: People)

Bức ảnh lúc mới chào đời của bé Shiloh Nouvel, con gái ruột của Angelina Jolie và Brad Pitt cũng được tạp chí People mua với giá 4,1 triệu USD. Số tiền này cũng được vợ chồng Jolie-Pitt tặng cho trẻ em châu Phi. (Ảnh: People)

Hình nam diễn viên Matthew McConaughey cùng vợ và con trai đầu lòng mới sinh đăng trên tạp chí OK! có giá 3 triệu USD. (Ảnh: OK!)

Tháng 3/2007, vợ chồng Angelina Jolie và Brad Pitt nhận nuôi cậu bé Pax Thiên người Việt Nam. Bức ảnh đầu tiên của cậu bé này khi tới Mỹ đã được People mua với giá 2 triệu USD. (Ảnh: People)

Dannielynn Hope Marshall Stern, con gái của người mẫu Playboy Anna Nicole Smith chào đời tháng 9/2006. Cuộc chiến tranh giành quyền nuôi bé Dannielynn nổ ra khi Anna qua đời vào tháng 2/2007 và để lại cho con tài sản đáng kể. Sau xét nghiệm AND, kết luận cuối cùng cha đẻ của Dannielynn là Larry Birkhead. Ngay lập tức tạp chí OK! đã thượng lượng mua độc quyền ảnh cô bé với cha đẻ với giá 2 triệu USD. (Ảnh: OK!)

Christina Aguilera và chồng lúc đó, Max Liron Bratman đã đồng ý bán ảnh con trai mới sinh cho tạp chí People với giá 1,5 triệu USD. (Ảnh: People)

Nắm bắt được thực tế là nhiều người tò mò muốn biết mặt con trai đầu lòng của Jessica Alba và Cash Warren như thế nào, tạp chí OK! đã mua lại quyền phát hành ảnh con của ngôi sao này với giá 1,5 triệu USD. (Ảnh: OK!)

Việc em gái Britney Spears, Jamie Lynn Spears sinh con đầu lòng ở tuổi 17 khiến cô cùng con gái nổi tiếng và nhiều người muốn biết mặt em bé. Tạp chí OK! đã trả giá 1 triệu USD để toàn quyền đăng ảnh bé Maddie. (Ảnh:OK!)

Năm 2008, ngôi sao truyền hình thực tế Nicole Richie và nam ca sĩ Joel Madden bán ảnh độc quyền của con cho tạp chí People với giá 1 triệu USD. (Ảnh: People)