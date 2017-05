Trường THPT An Lương Đông, huyện Phú Lộc, tỉnh Thừa Thiên Huế có đến 4 Phó Hiệu trưởng, vượt quá quy định của Bộ GD-ĐT về số lượng thành viên trong Ban Giám hiệu.

Cụ thể, Ban Giám hiệu của trường THPT An Lương Đông gồm thầy Nguyễn Khả, Hiệu trưởng; 4 Phó Hiệu trưởng gồm: thầy Huỳnh Thế Danh, thầy Hoàng Văn Sơn, cô Hà Thị Thanh Trà và thầy Nguyễn Thanh Tuấn.

Ngày 5/5, trao đổi với PV Dân trí, TS. Phạm Văn Hùng, Giám đốc Sở GD-ĐT tỉnh Thừa Thiên Huế cho biết nguyên nhân của việc trên là do thầy Huỳnh Thế Danh, nguyên là Phó Hiệu trưởng trường THPT An Lương Đông trong thời gian trước đã chuyển lên làm quyền Trưởng phòng GD-ĐT huyện Phú Lộc. Nhưng do thầy Danh không trúng cử vào huyện ủy viên nên không được giữ chức Trưởng phòng GD-ĐT.

Huyện ủy, UBND huyện Phú Lộc đã làm việc với thầy Danh thì thầy Danh có nguyện vọng về lại trường cũ với chức vụ Phó Hiệu trưởng như lúc xưa. Huyện sau đó làm việc với Sở GD-ĐT và thầy Danh thì thầy Danh thiết tha về lại trường cũ do quê và nhà hiện tại cũng ở gần trường An Lương Đông.

“Chúng tôi rất cân nhắc đưa thầy Danh về 1 trường cấp 3 khác trên địa bàn Phú Lộc là trường THPT Thừa Lưu, nhưng do trường này quá xa so với nhà thầy, và xét thấy thầy Danh có rất nhiều đóng góp cho giáo dục nên cuối cùng đã đưa thầy Danh về lại trường An Lương Đông giữ chức Phó Hiệu trưởng vào thời điểm tháng 2/2016.

Lúc này Hiệu trưởng trường là thầy Đỗ Thiện Quang. Vào tháng 5/2016, thầy Quang sẽ về hưu nên chúng tôi có suy nghĩ trong 4 Phó hiệu trưởng gồm cả thầy Danh mới về lại trường sẽ điều chuyển đi 1 người ở trường khác, hoặc 1 trong 4 Phó Hiệu trưởng có ai năng lực nhất sẽ lên giữ chức Hiệu trưởng thay thầy Quang thì bộ máy ban giám hiệu sẽ đúng số lượng 1 trưởng 3 phó.

Tuy nhiên qua thời gian xem xét thì cả 4 Phó hiệu trưởng đều không khả thi để có thể lên làm Hiệu trưởng. Chúng tôi đã điều chuyển thầy Nguyễn Khả là Hiệu trưởng THPT Phú Lộc lên làm Hiệu trưởng THPT An Lương Đông. Còn 4 Phó Hiệu trưởng sẽ phải điều chuyển 1 người trong thời gian tới” - TS. Hùng trao đổi.

Sẽ điều chuyển 1 Phó Hiệu trưởng đi trường khác vào đầu năm học mới

Công tác chuẩn bị điều chuyển 1 Phó Hiệu trưởng đáng lẽ ra được tiến hành vào năm 2016 thì trong năm này thầy Nguyễn Khả đã bị tái phát bệnh ung thư vòm họng. Theo TS. Hùng thầy Khả đã phải đi lên về TP Huế nhiều lần để thăm khám. Nhà trường vì lý do này đã có đề xuất Sở GD-ĐT cho chậm lại thời gian điều chuyển 1 trong 4 Phó hiệu trưởng.

“Vì đây là một trường lớn tại huyện Phú Lộc với 37 lớp, công việc nhiều mà hiệu trưởng bị bệnh nên rất khó khăn trong quản lý. Đảng ủy Sở GD-ĐT chúng tôi đã họp 2 phiên xem xét, phân công nhiệm vụ 4 Phó hiệu trưởng phụ trách thêm công việc của thầy Hiệu trưởng đang bị bệnh nặng trong thời gian chờ đợi. Đây là lý do việc điều chuyển bị chậm.

Hiện Sở đã họp Đảng ủy, Ban giám đốc và đã quyết định thời gian điều chuyển 1 Phó hiệu trưởng trường THPT An Lương Đông qua trường khác sẽ vào đầu năm học mới này, trước ngày 15/8/2017” - TS. Hùng cho biết.

Theo TS. Phạm Văn Hùng, Giám đốc Sở GD-ĐT tỉnh Thừa Thiên Huế, về mặt lý thì Sở đã sai vì chưa dứt khoát để Ban giám hiệu trường THPT An Lương Đông vượt quá số lượng quy định khi có đến 4 Phó Hiệu trưởng. Tuy nhiên về mặt tình thì rất khó, day dứt và bất khả kháng phải chờ đợi vì thầy Hiệu trưởng liên tục điều trị bệnh, trường thì lại lớn rất nhiều việc… nên mong dư luận thông cảm chứ không vì một lý do nào khác mà Sở không thực hiện điều chuyển, để bộ máy Ban giám hiệu “phình to” như vậy cả.

TS. Phạm Văn Hùng, Giám đốc Sở GD-ĐT tỉnh Thừa Thiên Huế trao đổi với PV và cho biết sẽ điều chuyển 1 Phó hiệu trưởng trường THPT An Lương Đông vào đầu năm học mới 2017-2018 này

