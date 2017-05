Nam sinh lớp 9 bị sáu người lạ bao vây rồi dùng gậy sắt đánh liên tiếp vào người, đầu. Hiện C. đã qua cơn nguy kịch nhưng vẫn hôn mê chưa thể trò chuyện, lấy lời khai được.

Ngày 1-5, thông tin từ BV Chợ Rẫy TP.HCM cho biết vừa phẫu thuật cho em Nguyễn Duy C. (15 tuổi, học sinh lớp 9, ngụ TP Tân An, tỉnh Long An) và em đã được chuyển sang khoa Chấn thương sọ não để tiếp tục theo dõi, điều trị.

Hiện trường nơi C. bị nhóm thanh niên truy sát phải nhập viện.

Theo gia đình C., hiện em đã qua cơn nguy kịch nhưng vẫn trong tình trạng lúc tỉnh, lúc mê chưa thể trò chuyện, lấy lời khai được.

Qua điều tra ban đầu của Công an TP Tân An, vào lúc 21 giờ ngày 25-4, C. và một người bạn đang đi trên đường thuộc phường 3, TP Tân An thì bị một nhóm thanh niên khoảng 5-6 người dùng gậy, ống sắt lao vào tấn công. Khi thấy C. gục xuống đường bất tỉnh, nhóm côn đồ mới lên xe bỏ đi. Lời khai của người bạn đi cùng, C. bị sáu người lạ bao vây rồi dùng gậy sắt đánh liên tiếp vào người, đầu.

Ngay trong đêm, C. được chuyển từ BV Tân An lên BV Chợ Rẫy TP.HCM cấp cứu. Ông Nguyễn Duy Hải (cha của C.) cho biết: “Trên đầu C. bị ba vết thương khá sâu và có độ dài khoảng 4-5 cm. Nguyên do không rõ vì sao bị đánh vì C. chưa từng gây mâu thuẫn với ai. Một số người nói đánh con tôi là nhóm côn đồ địa phương từng nhiều lần đánh chém người vô cớ”.

Đại tá Trương Văn Chấm, Trưởng Công an TP Tân An, tỉnh Long An, xác nhận: “Cơ quan công an tiếp nhận tin báo, đang điều tra, truy tìm các đối tượng đánh em C., gây thương tích khá nặng. Hiện chúng tôi đã khoanh vùng một số đối tượng”.