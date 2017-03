Tối 25.3, đồng loạt 63 tỉnh, thành phố của Việt Nam đã hưởng ứng Chiến dịch Giờ Trái đất bằng hành động biểu trưng tắt đèn và giảm thiểu sử dụng các thiết bị điện trong 1 giờ từ 20 giờ 30 đến 21 giờ 30.

Thanh niên TP Tân An (Long An) hưởng ứng chiến dịch Giờ Trái đất 2017.

Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN) cho biết, sau 1 giờ kêu gọi hưởng ứng tắt đèn và các thiết bị điện không cần thiết hưởng ứng Chiến dịch Giờ Trái đất, hệ thống điện quốc gia đã tiết kiệm được 471.000 kWh, tương đương với giá trị khoảng 764 triệu đồng.

Đây là sáng kiến của Tổ chức Quốc tế về bảo tồn thiên nhiên (WWF). Đến nay, có 172 quốc gia và vùng lãnh thổ với khoảng 7.000 thành phố đã tham gia hưởng ứng Chiến dịch.

Chiến dịch Giờ Trái Đất 2017 tại Việt Nam là sự kiện thường niên do Bộ Công Thương chỉ đạo, dưới sự tổ chức của Tổng cục Năng lượng cùng sự hỗ trợ của nhiều doanh nghiệp,trong đó EVN là nhà tài trợ đồng hành của Chiến dịch trong 9 năm liên tiếp.

Sự kiện chính của chiến dịch Giờ Trái đất 2017 là Lễ tắt đèn chiếu sáng được diễn ra tại Quảng trường Cách mạng Tháng Tám, trước Nhà hát lớn Hà Nội vào tối qua 25.3.2017, tiến hành đồng thời tại các thành phố lớn trên cả nước.

Chiều tối 25.3, tại TP. Tân An, tỉnh Long An, lễ phát động chiến dịch Giờ Trái đất 2017 đã diễn ra cùng lúc tại 21 tỉnh, thành miền Nam, các công ty điện lực thuộc Tổng công ty điện lực miền Nam đồng loạt tham gia các hoạt động nhằm hưởng ứng sự kiện này do Bộ Công thương phát động.

Chí Nhân