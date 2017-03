Môi trường độc hại hay ô nhiễm có thể dẫn tới các căn bệnh nguy hiểm như tiêu chảy, sốt rét, viêm phổi, từ đó cướp đi sinh mạng của khoảng 1,7 triệu trẻ em mỗi năm.

Môi trường ô nhiễm là một yếu tố gây chết người, đặc biệt đối với trẻ nhỏ. Ảnh: Pinterest

Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) ngày 6/3 công bố báo cáo cho biết 1/4 số ca tử vong ở trẻ em dưới 5 tuổi trên toàn cầu là do môi trường ô nhiễm hoặc độc hại, trong đó có nguồn nước bẩn, không khí khói bụi, hút thuốc thụ động và thiếu điều kiện vệ sinh.

Trong báo cáo trên có tên gọi “Thụ hưởng một thế giới bền vững: Biểu đồ sức khỏe trẻ thơ và môi trường”, WHO cho biết môi trường độc hại hay ô nhiễm có thể dẫn tới các căn bệnh nguy hiểm như tiêu chảy, sốt rét, viêm phổi, từ đó cướp đi sinh mạng của khoảng 1,7 triệu trẻ em mỗi năm.

Tổng Giám đốc WHO Margaret Chan nhấn mạnh "môi trường ô nhiễm là một yếu tố gây chết người, đặc biệt đối với trẻ nhỏ", bởi các cơ quan và hệ miễn dịch đang phát triển cùng với cơ thể nhỏ bé hơn khiến trẻ rất dễ bị tổn thương trong điều kiện không khí và nước nhiễm bẩn.

Cũng theo báo cáo, trẻ có thể bị phơi nhiễm các chất độc hại ngay từ khi trong bụng mẹ, và tình trạng này sẽ kéo dài nếu trẻ trong tuổi bế ẵm hay mới biết đi vẫn phải tiếp xúc với không khí nhiễm và khói thuốc thụ động cả trong nhà lẫn ngoài trời. Điều này làm tăng nguy cơ viêm phổi, các bệnh đường hô hấp mãn tính, như hen suyễn, bệnh tim, ung thư và thậm chí kéo theo nguy cơ đột tử.

Báo cáo còn nhấn mạnh trẻ em sống trong các hộ gia đình không có điều kiện tiếp cận với nguồn nước và điều kiện vệ sinh an toàn, hoặc bị ô nhiễm khói bụi do sử dụng các nhiên liệu độc hại, như than đá hay phân khô, để nấu nướng hoăc sưởi ấm, sẽ có nguy cơ bị tiêu chảy và viêm phổi cao hơn thông thường. Ngoài ra, trẻ còn dễ bị nhiễm các hóa chất độc hại qua thức ăn, nước uống, không khí và các sản phẩm trong đời sống hàng ngày.

TTXVN/Tin Tức