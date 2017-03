Trong 2 tháng đầu năm (từ 16/12/2016 đến 15/2/2017) toàn quốc xảy ra 3.465 vụ tai nạn giao thông làm chết 1.570 người...

Chiều 16/3, Ủy ban An toàn giao thông Quốc gia tổ chức Hội nghị trực tuyến với các tỉnh, thành phố sơ kết công tác bảo đảm trật tự an toàn giao thông quý I, Phó Thủ tướng Thường trực - Chủ tịch Ủy ban An toàn giao thông Quốc gia Trương Hòa Bình chủ trì.

Trong 2 tháng đầu năm (từ 16/12/2016 đến 15/2/2017) toàn quốc xảy ra 3.465 vụ tai nạn giao thông làm chết 1.570 người, bị thương hơn 2.600 người so với 2 tháng đầu năm ngoái giảm cả 3 tiêu chí. Lực lượng Cảnh sát giao thông toàn quốc đã kiểm tra, lập biên bản hơn 636.700 trường hợp vi phạm trật tự an toàn giao thông.

Phó Thủ tướng Trương Hòa Bình chủ trì Hội nghị sơ kết quý I về công tác đảm bảo trật tự an toàn giao thông.

Ông Khuất Việt Hùng, Phó Chủ tịch chuyên trách Ủy ban An toàn giao thông đề nghị quy trách nhiệm cụ thể cho người đứng đầu các địa phương khi để tình trạng tai nạn giao thông gia tăng, tai nạn đặc biệt nghiêm trọng xảy ra.

Ông Khuất Việt Hùng nhấn mạnh: “Hiện nay chưa có quy định pháp lý về trách nhiệm và xử lý trách nhiệm đối với tổ chức cá nhân thực thi công vụ trong đảm bảo trật tự an toàn giao thông. Việc gắn trách nhiệm người đứng đầu cấp ủy, chính quyền, cơ quan đơn vị chức năng và địa phương trong công tác đảm bảo trật tự an toàn giao thông chưa đi vào thực chất chiều sâu, chưa hiệu quả. Nếu chúng ta có quy định pháp lý về xử lý trách nhiệm thì vấn đề này sẽ thuận lợi hơn khi chúng ta thực hiện ở các địa phương”.

Phó Thủ tướng Thường trực Trương Hòa Bình đánh giá cao việc đảm bảo trật tự an toàn giao thông trong 3 tháng đầu năm 2017 của các địa phương và lực lượng chức năng. Các tỉnh, thành phố đã tập trung giải tỏa lấn chiếm trả lại vỉa hè cho người đi bộ đây là những tín hiệu đáng mừng. Tuy nhiên, tình hình tai nạn giao thông vẫn diễn biến phức tạp và vẫn còn một số tồn tại cần khắc phục, xe quá tải, ùn tắc giao thông tại các đô thị lớn, tai nạn giao thông đặc biệt nghiêm trọng còn nhiều, tai nạn đường sắt, vi phạm hành lang đường sắt vẫn diễn ra ở nhiều địa phương…

Phó Thủ tướng đề nghị các địa phương và các bộ ngành tập trung thực hiện các giải pháp để hướng tới kéo giảm cả 3 tiêu chí tai nạn giao thông trong quý 2 với việc quy trách nhiệm cho người đứng đầu. Tập trung cải thiện hạ tầng giao thông, xóa các điểm đen an toàn giao thông, tăng cường năng lực vận tải của các phương tiện vận tải công cộng…

Phó Thủ tướng nêu rõ: “Khẩn trương rà soát sửa đổi bổ sung hệ thống văn bản quy phạm pháp luật liên quan đến công tác đảm bảo an toàn giao thông, nghiên cứu ban hành quy định trách nhiệm và xử lý trách nhiệm đối với người thực thi công vụ trong công tác đảm bảo trật tự an toàn giao thông.

Đẩy nhanh triển khai tiến độ các dự án, sử dụng quỹ bảo trì đường bộ trung ương và địa phương để khắc phục điểm đen vị trí mất an toàn giao thông, những điểm đường sắt vào trung tâm đô thị phải làm rào ngân cách. Tăng cường thanh tra, kiểm tra việc thực hiện quy định của pháp luật về đào tạo sát hạch, cấp giấy phép lái xe và tổng điều tra phương tiện thủy nội địa"./.

