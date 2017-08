Doanh số iPhone 7 Plus hiện đã vượt qua iPhone 6s Plus, thiết bị iPhone cao cấp nhất của Apple trong năm 2015.

Trong buổi họp báo công bố tình hình kinh doanh quý tài chính thứ 3 cách đây ít ngày, CEO Tim Cook cho biết Apple đã bán tổng cộng 1,2 tỷ iPhone kể từ khi thiết bị ra mắt lần đầu vào tháng 6/2007. Cách đây 1 năm, Apple công bố doanh số iPhone từ năm 2007 đã đạt 1 tỷ chiếc, vậy có nghĩa rằng trong 1 năm qua đã có 200 triệu iPhone đến tay người dùng.

Cook cho biết doanh số iPhone hiện nay vẫn rất ấn tượng, đặc biệt đối với thiết bị cao cấp nhất trong dòng máy này. Cụ thể, doanh số iPhone 7 Plus đã vượt qua iPhone 6s Plus, thiết bị iPhone cao cấp nhất của Apple trong năm 2015. Nhiều khả năng doanh số iPhone 7 Plus tăng cao là do cụm camera kép lần đầu xuất hiện trên các thiết bị di động của Táo khuyết, trong khi iPhone 7 là chiếc iPhone phổ biến nhất hiện nay.

Trang tin PhoneArena cho biết làng công nghệ đang rất hào hứng mong đợi màn ra mắt của iPhone 8, phiên bản đặc biệt kỷ niệm 10 năm iPhone sẽ ra mắt vào cuối năm nay với nhiều điểm mới như màn hình OLED viền siêu mỏng, cảm biến nhận diện khuôn mặt 3D thay thế cho cảm biến vân tay Touch ID cùng nhiều thay đổi khác về thiết kế lẫn cấu hình.

Phúc Thịnh